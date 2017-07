Wehr IGS Aerosols wieder auf Erfolgskurs

Viel Lob gab es von der IHK Hochrhein-Bodensee für die Geschäftsführung des Wehrer Unternehmens, das 2016 durch die Einführung eines neuen IT-Systems einen Umsatzeinbruch verbuchen musste. Inzwischen haben sich die Zahlen aber wieder stabilisiert.

Nach einem schwierigen Jahr 2016 ist die Firme IGS Aerosols in Wehr nun wieder auf Kurs. Am Samstag trafen sich die Mitarbeiter des Unternehmens auf dem Firmengelände im Industriegebiet Hemmet zu einer Feier, bei der unter anderem auch langjährige Mitarbeiter geehrt wurden. Geehrt wurde auch Geschäftsführer Andreas Guck, der vor 20 Jahren ins Unternehmen kam und im Jahr 2006 dessen Leitung von seinem Vater Franz Guck übernahm. Als Gäste nahmen auch der Vizepräsident der IHK Hochrhein-Bodensee, Stephan Karl Schultze, sowie Landrat Martin Kistler teil.

Die Einführung eines neuen IT-Systems habe im vergangenen Jahr viel Schweiß und Umsatz gekostet, blickte Andreas Guck auf das Jahr 2016 zurück. Es sei ein schwieriger aber notwendiger Schritt gewesen, der sich inzwischen auch positiv bemerkbar mache. Die Zahlen für das erste Halbjahr 2017 seien wieder auf dem Niveau von 2015 angelangt, machte Guck deutlich, dass die Talsohle durchschritten sei und sich das Unternehmen mit seinen knapp 180 Mitarbeitern auf einem guten Weg befinde.

Er sei froh, dass er seinen Sohn vor 20 Jahren ins Unternehmen geholt habe, erklärte Franz Guck. Dieser hätte auch die Möglichkeit gehabt, in die Großindustrie zu gehen, habe sich aber dann doch dafür entschieden, in ein Unternehmen des Mittelstands einzusteigen. Dies bedeute auch, dass man für jede Entscheidung direkt verantwortlich sei. Eine große Verantwortung, der sich sein Sohn aber auch bewusst sei, zeigte sich Guck überzeugt. Bei der IGS Aerosols sei der Wechsel von einer Generation zur nächsten gelungen, leider gelte das nicht für jedes Unternehmen am Hochrhein.

Lob für den reibungslosen Wechsel im Jahr 2006 gab es auch vom IHK-Vizepräsidenten Stephan Karl Schultze, sowie von Landrat Martin Kistler, die beide ihre vorbereiteten Reden kurzerhand über Bord warfen und lieber frei redeten. Es sei nicht selbstverständlich, dass Vater und Sohn in einem Unternehmen gut zusammenarbeiten können, stellte Schultze fest. Und Kistler gab seiner Freude Ausdruck, dass es am Hochrhein viele erfolgreiche mittelständische Unternehmen wie die IGS gebe, die der Region zu ihrer Wirtschaftskraft verhelfen.

Neben Andreas Guck wurden weitere Mitarbeiter geehrt, die teilweise noch deutlich länger im Unternehmen tätig sind, als der Geschäftsführer. Karin Uhrich und Bernhard Rüd wurden für 35 Jahre bei der IGS Aerosols geehrt. Thomas Bernhardt ist seit 30 Jahren im Unternehmen, Ljilja Buhl-Nikolic und Werner Müller seit 25 Jahren. Für 20 Jahre wurden Esther Grün, Esther Stahl, Rosario Calabrese sowie Siegfried Rusch geehrt.