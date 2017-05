Wehr Hohe Auszeichnung für zwei Öflinger

Ralf Pogalzky und Michael Sutter erhalten die Ehrennadel des Landes für ihren langjährigen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit.

Öflingen (mig) Eigentlich stellen die beiden Geehrten lieber die Sache als die eigene Person in den Vordergrund, doch am Mittwochabend waren Ralf Pogalzky und Michael Sutter der Mittelpunkt eines Festaktes in der Öflinger Schulsporthalle: Sie erhielten die Ehrennadel des Landes. Damit werden Persönlichkeiten geehrt, die sich durch langjähriges Engagement in Vereinen mit kulturellen, sportlichen und sozialen Zielen auszeichnen. Bürgermeister Michael Thater hielt die Laudatio und übergab den beiden Öflingern die von Ministerpräsident Kretschmann unterzeichnete Urkunde.

Der 1963 geborene Ralf Pogalzky trat im Alter von zehn Jahren in den Musikverein Öflingen ein und erlernte das Querflötenspiel, das er seit mehr als 40 Jahren ausübt. Von 1981 bis 1996 war er Flötenausbilder, und 1987 trat er als zweiter Schriftführer in den Vorstand ein. 1993 wurde er zum Vize gewählt, und bald darauf vertrauten ihm die Musiker die Leitung an – ein Amt, das er 20 Jahre lang innehatte. "Sie sind ein Vorbild für die Jugend und haben den Verein organisatorisch und musikalisch weiterentwickelt", lobte Thater. Pogalzky gehörte auch der Feuerwehr an und arbeitete tatkräftig bei der 750-Jahr-Feier Öflingens mit.

Michael Sutter wurde die Liebe zur Fasnacht in die Wiege gelegt. 1994 übernahm er als Kassierer Verantwortung im Vorstand der Narrenzunft. 1996 wurde er zum stellvertretenden und 1998, mit gerade 22 Jahren, zum Vorsitzenden gewählt. In seiner fast 20-jährigen Amtszeit organisierte er vier große Narrentreffen sowie das 100. Jubiläum der Öflinger Narrenzunft. Außerdem engagiert er sich im Gesangverein Eintracht, beim Technischen Hilfswerk, in der Feuerwehr und beim Förderverein des FC Wehr. "Er setzt sich mit Leib und Seele für das Gemeinwesen ein und hat mit 40 Jahren schon so viel geleistet wie andere in ihrem ganzen Leben nicht", meinte der Bürgermeister. Der Vizepräsident des Blasmusikverbandes Hochrhein, Ralf Eckert, und die neue Vorsitzende des Musikvereins, Ilona Kunzelmann, würdigten die Arbeit Pogalzkys und meinten, dass die Öflinger Kapelle mit 300 Mitglieder nicht ohne Grund zu größten Vereinen im Verband gehöre. Der Präsident der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte, Hans-Jürgen Dietrich, verbeugte sich mit Respekt vor Sutters Leistungen. Peter Maszurimm, der Vorsitzende des Gesangvereins Eintracht, hob die fast zwanzigjährige Laufbahn Sutters als aktiver Sänger und als Mitorganisator der 150-Jahr-Feier hervor. Der Musikverein Öflingen umrahmte den Festakt.