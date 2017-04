Wehr Hoffnung in unsicheren Zeiten

Pfarrer beider Konfessionen verkünden in den Wehrer Gotteshäsuern christliche Friedens- und Osterbotschaft,

In großer Anzahl nahmen die katholischen und evangelischen Christen von Wehr an den diesjährigen Osterfeierlichkeiten teil. In der regen Beteiligung schien nicht nur die Verbundenheit der Gläubigen mit ihren Gemeinden, sondern auch das starkes Bedürfnis nach einer Erneuerung der christlichen Osterbotschaft in unsicher gewordenen Zeiten zum Ausdruck zu kommen.

Beeindruckt zeigt sich Pfarrer Matthias Kirner im katholischen Festgottesdienst am Ostersonntag in der Öflinger Kirche St. Ulrich. Sehr feierlich hätten sich die Osternacht in der Kirche St. Martin in Wehr sowie die Auferstehungsfeier mit anschließender Osteragape in Schwörstadt gestaltet. Der Geistliche erinnerte auch an die symbolträchtige Liturgie zum Gründonnerstag, wenn sich in der Fußwaschung "die barmherzige Liebe Jesu zu allen Menschen" offenbare. In seiner kurzen, doch sehr eindringlichen Predigt räumte Pfarrer Kirner ein, dass die weltweite politische und soziale Situation große Anforderungen an die jährlich zu erneuernde christliche Friedens- und Osterbotschaft stelle. Gerade Medienberichte über Giftgasangriffe, Terrorakte, Ambitionen von Diktatoren auf Nuklearwaffen, Konflikte und Hungerkatastrophen führten die Notwendigkeit, dem Beispiel Jesu zu folgen, umso deutlicher vor Augen. Glaube und Auferstehung seien bei weiten nicht nur Vertröstungen auf das Jenseits, stellte Pfarrer Kirner klar. Glaube bedeute, Liebe im Leben zu bezeugen. Namentlich Helfer in der Flüchtlingsarbeit, Menschen, die in der Altenpflege oder im Erziehungswesen tätig sind, sowie Eltern, die danach streben, ihren Kindern eine gute Zukunft zu sichern, nannte Pfarrer Kirner als Beispiele, wie "über den Ostergottesdienst hinaus das Leben in Hoffnung erhalten werden kann".

Jesus, der sein Kreuz nicht anderen auferlegt, sondern selbst getragen habe, sei das Vorbild für eine Kultur des Lebens. "Es lebe Jesus Christ, der uns Menschen Heimat ist", so Pfarrer Kirner abschließend.

Eine würdige musikalische Gestaltung erfuhr der Festgottesdienst durch den Kirchenchor St. Martin unter der Leitung von Elisabeth Schlegge-Weidt. Auf große Werke der kirchenmusikalischen Literatur wurde in diesem Jahr verzichtet. Sehr passend gestalteten sich jedoch der Vortrag bekannter Psalmvertonungen und die Interpretationen von Gotteslobliedern, die von Pfarrer Kirner höchstes Lob erfuhren: "Ihr habt uns die österliche Freude ins Herz gesungen."

Mit dem Entzünden des Osterfeuers näherten sich die evangelischen Christen in Wehr am späten Samstagabend vor der Friedenskirche dem Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten. Traditionell wird am Osterfeuer, dessen Licht und Wärme an das Leben und an die Auferstehung von Jesus erinnern, die Osterkerze entzündet, die Pfarrer Peter Hasenbrink unter dreimaligen "Das Licht Christi – Lob sei Gott" feierlich zur Osternacht in die verdunkelte Kirche trug. Pfarrer Hasenbrink erinnerte auch an die Bedeutung des Feuers in der biblischen Überlieferung. So hätte sich Gott im brennenden Dornbusch Moses offenbart und diesem seine Berufung mitgeteilt. Erwähnung fand auch das besondere Verhältnis des Apostels Petrus zum Feuer, der an einer Feuerstätte die in Kapitel 26 des Matthäusevangeliums beschriebene dreimaligen Verleugnung Jesu beging. Am Sonntag lud die evangelische Gemeinde zum österlichen Sonntagsgottesdienst mit Pfarrer Martin Rathgeber. Am Ostermontag wurde in der Christuskirche in Öflingen ein Familiengottesdienst abgehalten.