Wehr Hochkarätige Klaviermusik: Neue Konzertreihe in Wehr

Das Klavierfestival "Tasten" steht unter der programmatischen Leitung des Pianisten Georgi Mundrov. Der Auftakt ist am 29. September.

Wehr (siri) Ein Jubiläumsjahr mit großen musikalischen Höhepunkten wird im Herbst in Wehr eingeläutet, denn die Reihe der "Wehrer Schlosskonzerte" feiert heuer ihr dreißigjähriges Bestehen – Anlass genug, eine ganz neue Konzertreihe zu begrüßen, die sich ausschließlich hochrangigen Künstlern und Werken der Klaviermusik widmet: das Klavierfestival "Tasten", das unter programmatischer Leitung des Pianisten Georgi Mundrov steht und an den verschiedensten Orten Wehrs stattfindet. Das Abschlusskonzert der Reihe "Tasten" stellt gleichzeitig den Einstieg in die kommende Jubiläums-Saison der "Schlosskonzerte" dar. Grund genug, an dieser Stelle einen Überblick über das Programm von "Tasten" zu geben, die "Schlosskonzerte folgen: Beginn des Klavierfestivals "Tasten" ist am Freitag, 29. September, um 20 Uhr im Storchehus in Wehr mit Thomas Scheytt, der zu den ganz großen Meistern seines Faches zählt. Es präsentiert Boogie-Woogie am Piano – außergewöhnlich und mitreißend.

Weiter geht es mit Ragtime, Pop und Poetry-Slam; einem außergewöhnlichen musikalisch-poetischen Wettstreit zwischen Daniela Dill (Poesie), Gerreth Brooke (Klavier) und Georgi Mundrov (Klavier) am Samstag, 30. September, in der Mediathek Wehr um 11 Uhr – der Eintritt ist hierfür frei.

Das Orchester des Hauses der Diakonie zusammen mit der ukrainischen Pianistin Anna Tyshayeva spielen Werke von Schumann und Chopin – nicht zu vergessen den schon legendären "Schokoladenblues" ebenfalls am Samstag, 30. September, um 15 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Wehr. Auch hier ist der Eintritt frei. "Als die Bilder laufen lernten" – einen Ausflug in die Anfänge des Kinos unternimmt Georgi Mundrov ebenfalls am Samstag, 30. September, um 20 Uhr in der Stadthalle in Wehr. Denn Stummfilme benötigten die musikalische Untermalung eines Klaviers – und wie das ging, demonstriert der Künstler dort vor der Großleinwand virtuos auf dem Steinway-Flügel.

Besinnliches mit Werken von Vivaldi, Boccherini und Scarlatti sowie Betrachtungen zu Bildern von Hans Thoma und Käthe Kollwitz wird präsentiert bei der Matinee im Herrenhaus des Brennet-Textilmuseums am Sonntag, 1. Oktober, um 11 Uhr. Es spielen Francesco Mirabella und Vincenzo Pavone; Kulturamtsleiter Reinhard Valenta spricht über die Kunstwerke.

Junge Menschen begeistern, das möchte der Workshop der Jugendmusikschule Bad Säckingen in Zusammenarbeit mit der VHS Wehr am Samstag, 30. September, der an drei Orten stattfinden wird; im Alten Schloss Wehr, der Stadthalle und im kleinen Saal der Stadthalle.

Namhafte Pianisten werden mit den Klavierschülern auf musikalische Entdeckungsreise gehen – ab 10 Uhr. Und ab 16 Uhr spielen international bekannte Profis mit dem Nachwuchs in der Stadthalle in Wehr. Der Eintritt ist frei.

Das Abschlusskonzert von "Tasten" und gleichzeitig der Auftakt der Schlosskonzert-Reihe findet am Sonntag, 1. Oktober, um 19 Uhr in der Stadthalle in Wehr statt – mit allen mitwirkenden Künstlern und Pianisten der Jugendmusikschule Bad Säckingen.