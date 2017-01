Wehr Hoch zu Ross durch die Heimat: Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer begeht Hauptversammlung

Die Mitglieder der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer vom Bezirksverband Wehratal, der derzeit größte Bezirksverband im Landesverband, trafen sich zur Hauptversammlung im Storchehus in Wehr. Dabei freuten sie sich über 38 neue Mitglieder und nahmen zahlreiche Ehrungen vor.

Die Vorsitzende Inge Rombach informierte die Versammlung zunächst über die Entwicklung bei den Mitgliederzahlen. Der Verband durfte sich 2016 über 38 Neuanmeldungen freuen, lediglich eine Person hatte den Verband aus persönlichen Gründen verlassen.

Der gesamte Vorstand sowie Kassiererin Yvonne Männlein wurden einstimmig entlastet. Andreas Frank trat als Beisitzer zurück, als Nachfolgerin wurde Tabea Schwarzert gewählt. Während einer Diashow, moderiert von Chantal Steger (stellvertretende Vorsitzende), wurde noch einmal das vergangene Jahr, mit vielen Plauschritten, Seminartagen und Sternritten, zusammengefasst. Am Ende des Jahres fand wieder das Weihnachtskegeln mit Schrottwichteln statt.

Auch das Programm des neuen Jahres wurde angekündigt. So dürfen sich die Reiter auf Kompetenzseminare zum Thema Pferdefütterung und Reiten in Harmonie freuen. Außerdem sind wieder einige Reitausflüge geplant. So zum Beispiel der St. Georgsritt zur Tierweihe in Todtmoos, der Suppenritt oder auch der Plauschritt über den Zeller Blauen mit Ende in Hasel sowie das Pfingstreiten im Elsass. Vom Landesverband wird es dieses Jahr einen Sternritt am Bodensee geben. Nach einigen Jahren Pause soll wieder ein Ausflug stattfinden, geplant ist ein Besuch bei der Americana, einer Messe für Freizeit und Westernreiten in Augsburg. Auch an Aus- und Weiterbildungen wird es 2017 nicht fehlen. So wird es Kurse zu Pferdekunde, Erste Hilfe am Pferd, gewerbliches Fahren sowie den Fahrerpass 2 für Dressur geben. Außerdem wird es einen Kurs „Lymphdrainage putzen“ geben, bei dem unterschiedliche Putztechniken gezeigt werden.

Zum Jahresabschluss soll das Weihnachtskegeln mit Schrottwichteln stattfinden. Zum Schluss wurden die Ehrungen bekannt gegeben. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Susanne Andres, Daniela Braunsberger, Gabriele Fischer, Arnold Frank, Käthe Frank, Anne und Armin Reiniger sowie Angelika Kupal-Plue ausgezeichnet. Angelika Gehrke ist seit 25 Jahren dabei, Silvia Thanei bereits seit 30 Jahren.

Der Verein

Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer, Bezirksverband Wehratal, wurde 1978 gegründet. Aktuell 245 Mitglieder. Ansprechpartner: Inge Rombach, Niederwihl 138, 79733 Görwihl, Telefon 07754/92 57 35