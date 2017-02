Wehr Hinter der Sportschützen-Gesellschaft liegt ein erfolgreiches Jahr

Ein sportlich erfolgreiches, aber arbeitsreiches Jahr liegt hinter der Sportschützen-Gesellschaft Wehr. Matthias Schäffler wurde bei der Deutschen Meisterschaft zweiter, auch sonst waren die Schützen bei Wettkämpfen erfolgreich. In der Hauptversammlung wurden Giovanni Janni und Franz Jägle geehrt.

Wehr – Vom Vizemeister-Titel über die Organisation zahlreicher Festanlässe bis zur finanziell stark belastenden Sanierung der Vereinsanlagen: So gut wie nichts blieb für die Sportschützen-Gesellschaft Wehr (SSG) im Jahr 2016 aus. Umso erleichterter blickten die Schützenkameraden bei der Hauptversammlung am Samstag auf das erfolgreich gemeisterte Vereinsjahr zurück. "Wer hätte gedacht, dass die Vereinstätigkeit so reibungslos verläuft, wie im letzten Jahr", stellte Oberschützenmeister Santus Grizzaffi mehrmals fest und sprach den SSG-Mitgliedern für ihr Engagement seinen Dank aus.

An unzähligen kleineren Veranstaltungen, Lehrgängen sowie Meisterschaften auf Kreis-, Landes-, und sogar auf Bundesebene hat der Verein teilgenommen und durchweg gute Platzierungen belegt. Besonders freute man sich über den Erfolg von Matthias Schäffler, der bei der Deutschen Meisterschaft seine Fertigkeiten an der Perkussionspistole unter Beweis stellte, und mit dem zweiten Platz einen bedeutenden Titel nach Wehr holte.

Doch nicht nur aus sportlicher Sicht war das vergangene Jahr ein wahrer Erfolg für die Sportschützen. Bei einem Großevent in Kooperation mit der Reha-Klinik in Bad Säckingen sorgten die Schützen im Juli für die Bewirtung und erhielten hierfür eine Spende. Auch die Stände am Enkendorfmarkt sowie das traditionelle Westernfest waren sehr gut besucht und wirkten sich positiv auf die Vereinskasse aus. "Die Sportschützen-Gesellschaft Wehr ist über 90 Jahre alt und somit ein fester Botschafter der Stadt", sagte Bürgermeister Michael Thater. Die Angebote des Vereines beim Kinderferienprogramm sowie die von ihm organisierten Festanlässe seien feste Termine im Kalender vieler Bürger, so der Bürgermeister weiter.

So engagiert der Verein im vergangenen Jahr auch war, so sehr fallen ihm die mit der Sanierung des Vereinsgebäudes zusammenhängenden Kosten zu Lasten. In hilfreicher Zusammenarbeit mit der Stadt Wehr wurde hierfür ein Darlehen aufgenommen, das vor allem in die künftigen Perioden eine starke Belastung darstellt. Auch beanstandete ein Mitglied das mangelnde Interesse an gewissen Traditionsveranstaltungen, welche sich überwiegend an die Mitglieder selbst und weniger an die Öffentlichkeit richten. "Ich denke, dass auch interne Events gut besucht werden sollten und nicht nur solche, die öffentlich durchgeführt werden", monierte das Mitglied.

Generell sei man dennoch stolz auf das, was im vergangenen Jahr geleistet wurde und zuversichtlich für das, was zukünftig auf die SSG zukommen wird.

Zudem standen noch Ehrungen an. Für seine 25-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Schützenverbund wurde Giovanni Janni geehrt. Seit 40 Jahren ist Franz Jägle Teil des Verbundes.

Der Verein

Die Sportschützen-Gesellschaft Wehr, die 1925 gegründet wurde, zählt zurzeit 153 Mitglieder. Das Vereinsrepertoire reicht vom Einsatz von Kurz- und Langwaffen über Klein- und Großkalibern bis zum 2013 eingeführten Bogenschießen.

