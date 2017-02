Wehr Hier kann in Wehr geheiratet werden

Heiratswillige finden in Wehr und Öflingen vier Orte, an denen sie sich das Ja-Wort geben können: Der Trausaal im Alten Schloss, der Trausaal im Neuen Schloss, der Pavillon auf der Burgruine und der kleine Trausaal in Öflingen. Die Wehrer Standesbeamten Simone Oßwald und Stefan Schmitz berichten über ihre Arbeit.

Wehr – Jetzt wird geheiratet – aber wo? Sorgfältig will diese Frage überlegt sein, schließlich soll es ein besonderer Tag des Lebens werden, wenn man dem geliebtesten Menschen seines Lebens das Ja-Wort gibt. Und der Ort, an dem man „Ja“ zueinander sagt, wird dieses Versprechen mittragen und zu einer unauslöschlichen Erinnerung werden.

Wenden sich Paare an das Standesamt in Wehr, dann treffen auf die Standesbeamtin Simone Oßwald und den Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz, der auch Hochzeiten als Standesbeamter führt. Die Heiratswilligen können sich in der Stadt Wehr an vier Orten das Ja-Wort geben: Im Trausaal des Alten Schlosses, im barocken Trausaal des Rathauses, im Pavillon der Burgruine und im kleinen Trausaal in Öflingen.

Gegenüber des Rathauses führt ein gläserner Aufzug in den Trausaal des Alten Schlosses, die Galerie. Seit Dezember 2015 sind diese Räumlichkeiten auch Hochzeiten gewidmet. „Viele festlich gekleidete Bräute sind hier zur Hochzeit von ihren Vätern oder Brüdern schon über die Brücke geführt worden – ein Brauch, der für viele eine große Bedeutung hat“, sagt Simone Oßwald. Und ja, auch sie hat manchmal bei den Trauungen Tränen der Rührung in den Augen, verrät die Standesbeamtin. Die Standesbeamte begleiten die Brautleute an ihrem besonderen Tag. „Jedem Brautpaar erstellen wir eine ganz individuelle Traurede, erfragen ihre Geschichte als Liebespaar, ihre gemeinsamen Hobbies und mehr“, erzählt Simone Oßwald. Dass das manchmal zeitaufwendig sein kann, weiß Stefan Schmitz. „Wir wollen den Paaren gerecht werden und mit Witz und Charme zum Gelingen dieses großen Tages beitragen“, sagt er. Dafür habe es im Vorfeld mitunter auch schon viele Stunden Recherche und Einarbeitung bedurft.

Gegenüber, im Neuen Schloss in Wehr, befindet sich der barocke Trausaal. „Dieser wunderschöne, festliche Raum hat schon unglaublich viele glückliche Paare gesehen“, erzählt Stefan Schmitz. Der barocke Trausaal sei bei den Heiratswilligen die erste Wahl. Um allen Terminwünschen gerecht zu werden, müssen Stefan Schmitz und Simone Oßwald des Öfteren Terminkalender wälzen und Termine aufeinander abstimmen. Manchmal müssen an Samstagen drei aufeinanderfolgende Hochzeiten präzise organisiert werden.

Eine Herausforderung, wenn mehrere Schauplätze an einem Tag vorbereitet werden müssen, denn um Bestuhlung und Organisation muss sich die Standesbeamtin selbst kümmern. „Natürlich helfen mir Mitarbeiter des Technischen Dienstes, wenn es darum geht, Bestuhlung und mehr auf die Burg Werrach zu bringen, aber alles andere liegt in meiner Hand“, erzählt sie.

Und dort oben liegt der dritte und wohl malerischste Hochzeitsort, den Wehr zu bieten hat: Unter freiem Himmel gesäumt von einem idyllischen Blätterdach können Liebende sich im Pavillon der Burgruine ihr Ja-Wort geben. „Das Ambiente kann natürlich auch für die gesamte Hochzeitsfeier nach der Trauung gemietet werden“, sagt Stefan Schmitz. Gerade im Sommer herrsche hier eine ganz besonders verwunschene Stimmung.

Nicht zuletzt bietet der kleine Trausaal in Öflingen eine heimelige Atmosphäre für all diejenigen, die eine enge Beziehung zu Öflingen empfinden. Denn für die meisten bedeute dieser wichtige Tag eine Hinwendung zur eigenen Geschichte und Tradition, sagen die beiden Standesbeamten. Und: „Was uns antreibt und uns bewegt ist der Gedanke, dass mit jeder Hochzeit der Grundstein zu einem gemeinsamen Leben zweier Menschen gelegt wird. Und diese beiden sollen bei uns und mit uns den schönsten Tag ihres Lebens geschenkt bekommen.“