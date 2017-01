Wehr Haushalt 2017: Wehr schnallt die Gürtel enger

Schuldenstand liegt zum Jahresende bei gut 11 Millionen Euro. Die Investitionen für dieses Jahr werden daher etwas zurückgefahren. Dennoch ist die Brennet-Areal-Sanierung mit einem Volumen von 1,2 Millionen Euro der größte eingeplante Posten

Wehr – Trotz Kreditaufnahme und tiefem Griff ins Sparschwein der Stadt gab es am Dienstag breite Zustimmung des Gemeinderats für den Haushaltsplan 2017 mit einem Gesamtvolumen von gut 32,6 Millionen Euro. Einen positiven, aber leider nur kosmetischen Nebeneffekt bringt die Neugründung der beiden Eigenbetriebe "Abwasser" und "Energie, Wasser, Bäder". Durch die Auslagerung aus dem Kernhaushalt sinkt der Schuldenstand des städtischen Haushalts auf unter zwei Millionen Euro. Allein vier Millionen Euro Schulden wandern in die Buchhaltung des Eigenbetriebs Abwasser. "Wir wollen nichts verstecken", meinte Bürgermeister Michael Thater angesichts der neuen Zahlen. In Zukunft will die Stadtverwaltung in der städtischen Schuldenstatistik auch die der Eigenbetriebe ausweisen. Ingesamt rechnet Thater zum Ende 2017 mit einem Schuldenstand von 11,1 Millionen Euro.

Zusammen mit Rechnungsamtsleiter Erich Götz präsentierte Thater einen "echten Sparhaushalt". Nach Rekordinvestitionen von fast sechs Millionen Euro im vergangen Jahr muss die Stadt nun den Gürtel enger schnallen. Bereits im letzten Jahr wurden deshalb Steuern und Gebührenanpassungen beschlossen. Es blieb eine Finanzierungslücke in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro, erklärte Michael Thater in seiner Haushaltsrede, welche nur durch Darlehensaufnahme und Rücklagenentnahme geschlossen werden konnte.

Trotzdem seien auch in diesem Jahr weitere Investitionen geplant. Im Fokus stehe dabei weiterhin die Stadtentwicklung, so Thater. So sind für die Sanierung des Brennet-Areals 1,2 Millionen Euro eingestellt, aus Landesfördermitteln kommen rund 720 000 Euro dazu. Weiterhin sind der Erwerb von Grundstücksflächen in Höhe von 750 000 Euro sowie dringend notwendige Investitionen, wie zum Beispiel die Erneuerung des Schwimmbadstegs, mit insgesamt rund 400 000 Euro eingeplant.

Das allein für Personalkosten in Höhe von rund 10,3 Millionen Euro rund ein Drittel des Verwaltungshaushaltes eingeplant, erläuterte anschließend Rechnungsamtsleiter Erich Götz. Ein Großteil davon entfalle auf die Kinderbetreuung in den sieben städtischen Einrichtungen. Die breite Anpassung der Steuern- und Gebührensätze war auch darum ein notwendiges Muss, so Götz, ohne sähe es "deutlich schlechter" aus. Das ist auch dem Bürgermeister bewusst: "Die schwierige finanzielle Situation haben wir erwartet". Schon im Sommer 2016 musste wegen zwei Million Euro Gewerbesteuermindereinahmen und der Auslagerung der Badenova-Beteiligung in den Eigenbetrieb "Energie, Wasser, Bäder" zum ersten Mal seit fast zehn Jahren musste schon im vergangenen Jahr ein Nachtragshaushalt erstellt werden.

Die Gewinnausschüttung aus dieser Beteiligung ist es dann auch, weshalb der Eigenbetrieb trotz Verlusten im Badebetrieb gut da steht. Im ebenfalls am Dienstag vorgestellten Wirtschaftsplan wird hier mit einer Ausschüttung von über 500 000 Euro geplant. Zusammen mit den Gewinn aus der Wassersparte von gut 100 000 Euro können so die Verluste durch den Badebetrieb in Höhe von knapp 540 000 Euro ausgeglichen werden, erläutert der Rechnungsamtsleiter. Insgesamt könne mit einem positiven Abschluss gerechnet werden.

