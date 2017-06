Wehr Hat der Wehrer Wochenmarkt Zukunft? Umfrage bei den Händlern

Marktbestücker wünschen sich mehr Kunden, mehr Stände und eine bessere Werbung. Das ist das Ergebnis einer Umfrage bei den Händler auf dem Wehrer Wochenmarkt.

Markttag in Wehr ist traditionell der Samstag – doch mit fünf Marktständen auf dem Talschulplatz und ausbleibender Kundschaft ist er vergleichsweise klein. Zu klein? Der ebenfalls kleine und überschaubare Wochenmarkt in Murg hat vergangene Woche zum letzten Mal geöffnet gehabt – eine drohende Entwicklung für die kommenden Jahre?

Für die Händler auf dem Wehrer Wochenmarkt, die tatsächlich die vielfältigsten Produkte anbieten, stellt sich die Situation durchaus unterschiedlich dar; doch wünschen sich alle einen ausreichend großen Umsatz zum Überleben.

Ernst Montiegel, der in Egringen einen Gärtnereibetrieb bewirtschaftet und gemeinsam mit seiner Frau 37 Jahre lang mit selbst angebautem Obst und Gemüse bis im Frühjahr noch den großen Schopfheimer Wochenmarkt versorgte, sieht in Wehr noch „Luft nach oben“. „Grundsätzlich können wir nicht klagen, doch mehr Marktstände mit unterschiedlichen Angeboten und mehr Kundschaft wäre prima – aber wir haben alleine durch die Vollsortimenter mit ihrem Angebot auch an regionalen und Bio Produkten seit Jahren eine große Konkurrenz, die großen Wochenmärkte in den Nachbarstädten sind Anziehungspunkte auch für Kundschaft aus den Grenzländern „, sagt er. Die Rechnung ginge folgendermaßen: mehr Kundschaft, mehr Marktstände und umgekehrt, sagt er. Was tun? „Je größer die Marktstädte, desto umfangreicher auch die Märkte – das ist unsere Erfahrung“, meint er.

Einen Stand weiter bieten das Ehepaar Antonio und Giuseppina Parletta ein breites Angebot an mediterranem und regionalem Gemüse, einer Vielzahl an Kräutern und saisonalen Spezialitäten an – Renner ist eine Zwiebelsorte, die Topea, aus Kalabrien für die viele Kunden extra zum Stand der Parlettas kommen. „Wir würden uns ein breiteres Angebot durch mehr Marktstände wünschen – Fisch etwa fehlt ganz, immerhin wird wieder frisches Fleisch angeboten. Das würde die Attraktivität des Wochenmarktes hier enorm erhöhen und mehr Kundschaft anziehen“, sagt Antonio Parletta, der vor 50 Jahren nach Wehr kam und eine neue Heimat gefunden hat. Er bestücke den Wehrer Wochenmarkt inzwischen mehr als Hobby, denn als Lebenserwerb.

Manuela Meyer, die den Bioland-Stand vom Dinkelberger Theresienhof betreut kann über Kundschaft nicht klagen; viele kommen am Samstag zu ihr wegen der beliebten Bio-Qualität, die sie anbietet – von selbst angebautem Obst und Gemüse, selbst gebackenem frischen Brot, frischen Eiern oder Käse. Doch auch sie hat Anmerkungen. „Zum einen sollten sich die Leute bewusst für einen Einkauf auf ihrem Wochenmarkt entscheiden, zum anderen könnte man am Ambiente durchaus arbeiten – ein lauschiger Ort wie beispielsweise der Ludingarten verbreitet viel mehr Marktflair, würde mehr Kundschaft und auch mehr Marktbestücker anziehen“, sagt sie. Natürlich liege der wieder etwas außerhalb der Wehrer Innenstadt, aber vielleicht wären Überlegungen in so eine Richtung nicht verkehrt, meint sie. Dazu komme auch eine mangelnde Werbung für den Markt. Jochen Enderle, der seit 2015 mit einem Käse-Stand für den Geissenhof in Kühlenbronn vertreten ist, gibt sich im Grunde zufrieden mit der ordentlichen Resonanz bei sich.

„Die Wehrer Kunden sind wirklich toll“, sagt er. Doch etwas pfiffiger dürfte sich der Wehrer Wochenmarkt durchaus präsentieren – etwa mit einem bunten Blumenstand. Und auch er bemängelt die rudimentäre Werbung für den Markt – mehr und größere Ankündigungen würden auch mehr Leute motivieren hier einzukaufen, gibt er Manuela Meyer Recht.

Alle Marktbestücker sind sich einig darin, dass die Größe des Marktes und die Kundenfrequenz sich gegenseitig bedingen. Während der Wehrer Wochenmarkt für die einen noch ein Hobby ist und die anderen ihren Unterhalt durch Stände an den großen Wochenmärkten im Umland bestreiten, stellt sich durchaus die Frage wie die Zukunft aussieht.