Hasel Hasler Windpark wird nun in Beton gegossen

Am Dienstag wurde das Fundament der ersten Windkraftanlage auf dem Glaserkopf betoniert

Teilweise im Minutentakt sind am Dienstag die Betonmischer durch Hasel gerollt. Ihr Ziel war der Windpark am Glaserkopf. Hier wurde nun das Fundament gegossen, auf dem sich künftig eines von drei geplanten Windrädern des Energieversorgers EnBW mit einer Gesamthöhe von 212 Metern drehen soll. Die Lkw hatten dabei auf den Waldwegen mit den Folgen von Starkregen zu kämpfen. Im Dorf hielten sich die Beeinträchtigungen in Grenzen.

„Wir müssen ständig nachschottern“, erklärte EnBW-Pressesprecher Ulrich Stark am Dienstag. „Die Zufahrt hat uns am meisten Bauchschmerzen bereitet.“ Vor allem vor dem Hintergrund des aufgeweichten Bodens hätte sich die EnBW die Anfahrt über Hasel gerne erspart – aber die ursprünglich angedachte Route über Gersbach wurde wegen Streitigkeiten mit der Stadt Schopfheim bekanntlich aufgegeben. Nun kommen die Hasler also nicht nur in den Genuss eines Windparks, sondern auch in den der Lastwagen, die dafür rollen müssen. Die Widrigkeiten hatten die Lkw-Fahrer mehreren Starkregengüssen zu verdanken, die den Untergrund schon in der Nacht kräftig aufgeweicht hatten und auch während der Arbeiten hin und wieder niedergingen.

Die Spur der Betonmischer wäre auch ohne die kurzfristig angebrachte Beschilderung zur Baustelle leicht zu finden gewesen. Die tonnenschweren Laster mit ihren jeweils bis zu neun Kubikmetern Beton quälten sich über den Hummelbergweg in den Wald und über den kurvigen und sehr steilen Waldweg zur Baustelle. Am nördlichen Ortseingang von Hasel kamen sie auf dem Hauweg wieder ans Tageslicht und nahmen dann die Glashütter Straße zurück zum Ortseingang. Dabei hinterließen sie eine rötlich-braune Matschspur im Dorf. „Hauptsache, sie machen die Straße hinterher wieder sauber“, sagte ein Anwohner beim Anblick der vierachsigen Ungetüme. Dafür sorgte die EnBW tatsächlich recht gründlich: Eine Kehrmaschine war den ganzen Tag im Auftrag des Unternehmens in Hasel unterwegs und am Abend machte ein Hochdruckreiniger noch einmal richtig sauber.

An der Baustelle selbst hatte das Regenwetter keinen Einfluss auf den Fortgang, so Ulrich Stark. Die Arbeiten liegen im Plan, „sofern man davon beim Glaserkopf noch sprechen kann“, sagte Stark mit Blick auf die ohnehin schon vorhandenen Verzögerungen. Jedes der Fundamente ist 3,5 Meter tief und misst 23 Meter im Durchmesser. Dafür braucht es rund 700 Kubikmeter Beton, was grob 1500 Tonnen entspricht. Etwas mehr als 100 Betonmischer sind dafür pro Betoniertag nötig.

Der Hasler Gemeinderat Peter Schalajda hat am Dienstag genau aufgepasst: „Zwischen 10.11 Uhr und 10.43 Uhr habe ich sieben Transporte gezählt, die den Hauweg herunter kamen“, schreibt er. Später wurde die Frequenz niedriger, zwischen sechs und acht Lkw pro Stunde. „Ich finde, der Lkw-Verkehr hält sich in Grenzen“, sagt Schalajda. Nach dem „Geschrei in Gersbach“ habe er „wunder-was“ erwartet. „Nun würde ich sagen: Alle fünf Minuten ein Lkw, das ist nicht viel.“ Im Internet gab es hingegen auch kritischere Kommentare: „Bei uns donnern sie auch mit vollen 50 km/h runter. Machen nicht mal bei Gegenverkehr langsamer“, schrieb zum Beispiel Nutzer Tobias Berlinghof.

Der Windpark umfasst – nachdem zwei geplante Windräder nicht gebaut werden – nun drei Anlagen mit einer Nabenhöhe von bis zu 149 und einer Gesamthöhe von bis zu 212 Metern. Weitere Betoniertage mit Transporten sind am 1. und 8. August geplant.

Die EnBW hofft, dass dann Mitte August die Schwertransporte mit den vorgefertigten Anlagen rollen können – dann aber über Wehr.