Wehr Hasler Windpark kommt ins Wanken

Verwaltungsgericht Freiburg gibt einem Kläger Recht

Wird der Windpark Hasel tatsächlich wie von der EnBW geplant realisiert? Seit gestern steht wieder ein dickes Fragezeichen hinter dem Projekt. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat in einer Eilentscheidung einem Anwohner der Mettlenhöfe Recht gegeben, der gegen die Genehmigung der fünf beantragten Anlagen durch das Landratsamt Lörrach klagt. Wolfgang Bürk wohnt mit seiner Ehefrau etwa 400 Meter unterhalb des Standorts der Anlage 1. „Es spricht einiges dafür, dass die erteilte Genehmigung hinsichtlich der Windenergieanlage 1 rechtswidrig ist und den Antragsteller in seinen Rechten verletzt“, so die vierte Kammer des Verwaltungsgerichts. Sie stellte mit der Eilentscheidung die „aufschiebende Wirkung“ von Bürks Widerspruch wieder her, die das Landratsamt Lörrach aufgehoben hatte und damit die sofortige Baufreigabe erteilt hatte. Sprich: Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über Bürks Widerspruch kann zumindest eines der vier Windräder nicht gebaut werden. Es komme „ernstlich in Betracht, dass sein Widerspruch Erfolg hat“, gaben die Richter gestern schon ein deutliches Signal für das Hauptsacheverfahren, das zeitlich noch nicht terminiert ist. Das Gericht kommt zum Ergebnis, dass in der Abwägung das öffentliche Interesse nicht gegenüber den privaten Interessen des Klägers überwiegen.

In seiner Entscheidung hält das Gericht eine „optische Bedrängung“ der Anwohner durch die nahe Windkraftanlage zumindest für plausibel. Das Landratsamt Lörrach hatte dies nicht so gesehen, weil das etwa 200 Meter hohe Windrad knapp 100 Meter höher stehe und die Kläger „in den Himmel starren müssten“, um die Drehbewegung des Rotors wahrzunehmen. Bürk argumentierte hingegen, durch den höheren Standort wirke das Windrad noch größer – entsprechend größer müsste auch der Abstand der Anlage zur Wohnbebauung sein.

„Wir freuen uns extrem über unseren Sieg“, sagte Wolfgang Bürk am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung. Das Gericht habe „unsere Ängste und unsere Betroffenheit anerkannt“. Zwar habe das Gericht den Rechtsschutz und die Betroffenheit in Bezug auf die anderen vier beantragten Windräder abgelehnt, dies sei aber zu verschmerzen.

Von Seiten der EnBW war am Mittwoch keine Stellungnahme zu erhalten. Sowohl der Projektleiter als auch der Teamleiter seien derzeit im Urlaub, erklärte Unternehmenssprecher Ulrich Stark. Frühestens Anfang nächster Woche wolle das Unternehmen die weiteren Schritte beraten. So lange werde man das Urteil und die Begründung studieren. Im vergangenen Herbst hatte das Unternehmen freiwillig auf eine der fünf Windkraftanlagen verzichtet. Ob sich die Investitionen in den Windpark bei nun möglicherweise nur noch drei Windrädern überhaupt lohnen, sei „eine der Fragen, die sich nun stellen“, so Stark. Einen akuten Baustopp habe das gestrige Urteil jedenfalls nicht zur Folge. Die vorbereitenden Forstarbeiten seien mit dem gestrigen Tag schon abgeschlossen worden, die notwendige Verbreiterung der Waldwege für die Windrad-Transporte seien aus naturschutzrechtlichen Gründen ohnehin erst im Mai möglich. Denkbar ist auch, dass EnBW nun doch das fünfte Windrad realisiert, auf das das Unternehmen zwischenzeitlich aus freien Stücken verzichtet hatte.