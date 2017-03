Wehr Handbremse vergessen: Autofahrerin im Glück

Eine nicht angezogene Handbremse hätte am Donnerstagvormittag in Öflingen um ein Haar schwere Folgen gehabt.

Die Fahrerin eines VW hatte ihr Gefährt auf dem Parkplatz der Firma Weck abgestellt, beim Parken aber die Handbremse vergessen. Das Auto rollte daraufhin die Auffahrt hinunter, drohte den Hang hinunterzustürzen, blieb glücklicherweise aber an einer Mauer hängen. Ein Mitarbeiter der Firma Weck befreite den Golf aus der misslichen Lage und hob ihn wieder auf festen Untergrund. So blieb das Malheur nahezu folgenlos. Die Autofaherein kann sich trösten: Was einst die Bad Säckinger Polizei in bundesweite Schlagzeilen brachte, blieb der Autofahrerin in Öflingen erspart. Bilder: MGS Südschwarzwald