Wehr Hallenbad in Wehr lockt 15 000 Besucher

Förderverein ist zufrieden mit der abgelaufenen Saison. Vorstand in Hauptversammlung wieder gewählt. Bürgermeister Michael Thater sagt nein zur Sauna

Wehr – Die Saison 2016/17 sei eine durchschnittliche für das Hallenbad Wehr gewesen. Die Bilanz, die Bürgermeister Michael Thater bei der Hauptversammlung des Hallenbadfördervereins am Dienstag im Landgasthof Sonne vorstellte, klang nicht sonderlich spektakulär. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass der Durchschnitt seit der Gründung des Vereins im Jahr 2005 deutlich gestiegen ist.

Rund 15 000 Besucher kamen in der zurückliegenden Saison ins Wehrer Hallenbad, im Jahr 2004 waren es lediglich 8500. Das Hallenbad war damals kurz vor der Schließung gestanden. Durch die Gründung des Fördervereins und dessen unermüdlicher Arbeit zur Attraktivitätssteigerung gelang es, den Besuch zu erhöhen und den Erhalt des Bades zu sichern. Die Jahre zwischen 2012 und 2015 waren mit etwa 20 000 Badegästen überdurchschnittlich besucht. Allerdings wurde in dieser Zeit das Hallenbad in Maulburg saniert, was viele zusätzliche Besucher anzog. Diese Jahre gingen natürlich auch in die Bilanz ein, könnten aber nicht als Referenz herangezogen werden.

So war der Rathauschef mit der zurückliegenden durchschnittlichen Saison insgesamt sehr zufrieden. Allerdings räumte er ein, dass der Besuch ein Jahr zuvor auch um 1000 höher gelegen habe. Man müsse die Entwicklung der Zahlen auch künftig im Blick behalten. Als positiv bewertete er die Auslagerung der Wehrer Bäder in einen Eigenbetrieb, wodurch es gelungen sei, 200 000 Euro an Steuern zu sparen.

Durch Werbung in den Gemeindeblättern der umliegenden Kommunen soll die Frequenz im Hallenbad mindestens gehalten, im Idealfall sogar wieder etwas angehoben werden, berichtete die Vorsitzende des Fördervereins, Christine Mattes. Sie blickte zufrieden auf das abgelaufene Vereinsjahr, in dem sich der Verein wieder alle Mühe gegeben habe, den Besuchern einen angenehmen Aufenthalt zu bieten. Etwa mit den Hallenbadfrühstücken, die der Verein an fünf Sonntagen organisierte. Diese seien jedes Mal extrem gut besucht gewesen, so Mattes. Der finanzielle Erfolg ist für den Verein dabei eher ein angenehmer Nebenaspekt. Wichtig sei vor allem, dass die Menschen in der Region diese Frühstücke immer mehr zur Kenntnis nehmen und das Bad an diesen Tagen besonders gut besucht sei.

Im September besuchte eine Abordnung des Vereins die Interbad-Messe in Stuttgart und holte sich neue Anregungen, wie das Hallenbad noch attraktiver gestaltet werden könnte. Dem Einbau einer Sauna, von dem einige Mitglieder träumen, erteilte Michael Thater allerdings erneut eine Absage. Er sei der Überzeugung, dass höchstens eine größere Saunalandschaft Aussicht auf Erfolg habe. Eine solche Investition sei aber nicht möglich. Jede kleinere Lösung sei ein Eurograb, so Thater. Der Förderverein möchte dennoch mit einer Umfrage unter den Mitgliedern und Hallenbadbesuchern ermitteln, ob ein Bedarf vorhanden ist, der die Investition in eine Sauna rechtfertigen würde.

Der Förderverein setzt auf Kontinuität. Vorsitzende Christine Mattes, Kassiererin Angelika Zeller sowie die Beisitzer Sigrid Staudt, Maria Rösch und Klaus John wurden im Amt bestätigt.

Zum Verein

Jeder 1000. Besucher des Hallenbades wird in jeder Saison zu einem Hallenbadfrühstück eingeladen. Außerdem wird unter allen 1000. Besuchern eine Dutzendkarte für das Hallenbad verlost. Ingrid Schlachter aus Bad Säckingen wurde am Dienstag von Jürgen Nehls aus dem Hut gezogen. Kontaktdaten des Fördervereins, der aktuell 145 Mitglieder zählt, sind im Internet zu finden: www.hallenbad-wehr.de.