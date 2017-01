Wehr Guggetreffen bringt Wehr zum Beben

Storchestäghüüler sechste Ausgabe am 28. Januar. Zwölf Formationen mit 431 Musiker aus der Region heizen ein. Strengere Regeln sollen für Sicherheit sorgen

Wehr – Die „Storchestäghüüler“ veranstalten am 28. Januar ihr sechstes Guggetreffen auf dem Talschulplatz und in der Stadthalle. Zwölf Guggemusiken mit 431 Musikern werden von 15 Uhr bis Mitternacht für mächtig viel laute Musik sorgen und die Stadt zum Beben bringen. „Ein Jahr dauert die Vorbereitung für das Guggetreffen“, erklärt der Vorsitzende Jochen Steinmann. Das sei der Grund dafür, dass das Treffen im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet. Das Organisationsteam bestehe aus sieben Personen, die sich die Aufgaben sehr gut aufgeteilt hätten. Nur so sei so eine Veranstaltung für die Hüüler überhaupt zu stemmen.

In der Vergangenheit hatten die Hüüler das Guggetreffen gemeinsam mit der „Maronizunft“ organisiert. Die fühlte sich, wegen geringer Mitgliederzahl, aber irgendwann nicht mehr in der Lage, mitzuhelfen. Beim Warmup auf dem Talschulplatz waren die Maronis vor zwei Jahren noch mit dabei, in diesem Jahr sind sie aber mit der Narrenzunft Wehr auswärts unterwegs. Für die Maronis springt daher eine Jugendmannschaft des FC Wehr ein, die die Bewirtung auf dem Schulplatz übernehmen wird.

„Wir haben etwa 60 Helfer im Einsatz“, erzählt Jochen Steinmann. Dabei haben die Storchestäghüüler aktuell aber nur 28 Aktivmitglieder. Es seien eine Reihe ehemaliger Musiker und Passivmitglieder sowie Familienangehörige eingesprungen, um das sechste Guggetreffen so möglich zu machen.

„Das Warmup ist vor allem für Familien mit Kindern gedacht“, erklärt Steinmann. In der Halle ist der Eintritt erst ab 18 Jahren erlaubt, deswegen soll die Eröffnung auf dem Talschulplatz allen, die jünger sind, auch die Möglichkeit bieten, beim Guggetreffen dabei zu sein. Die Storchestäghüüler werden selbst um 15 Uhr zu den Instrumenten greifen. Es folgen zehn weitere Guggemusiken, die jeweils eine Viertelstunde auf dem Schulplatz spielen werden. Als Dankeschön gibt es für alle Kinder auch noch heiße Wienerle und Kinderpunsch – und zwar kostenlos.

Um 18.30 Uhr öffnet die Stadthalle, ab 19 Uhr geht es dort auf zwei Bühnen rund. Eine in der Halle, die andere im Außenbereich. Bis Mitternacht wird es praktisch keine Ruhe geben. Die meisten der Guggemusiken werden zwei Auftritte haben. Mit dabei sein werden unter anderem die „Rhy-Wehra-Schränzer“ aus Öflingen, die „Gassefäger“ aus Lörrach – eine reine Frauenguggemusik – die „Schlangefänger“ aus Basel und die „Ambassadonner“ aus Solothurn.

Das Niveau bei solchen Veranstaltungen sei heutzutage schon sehr hoch, erzählt Steinmann. So, wie Guggemusik früher gespielt wurde, mit falschen Tönen, das gebe es immer weniger. „Nicht jeder findet die Entwicklung in der Guggemusik gut“, weiß auch Steinmann. Das Schränzen – eben einfach drauflosspielen, egal ob falsche Töne dabei sind oder nicht – gebe es immer weniger. Die Storchestäghüüler wollen allerdings bei ihrem Guggetreffen gerne die ganze Bandbreite der Guggemusik präsentieren. Keine Musik müsse sich verstecken, aus Angst, dass sie das Niveau nicht halten könne. „Darauf kommt es uns gar nicht an. Wir wollen, dass sowohl die Gäste als auch die Musiker mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass sie einfach richtig Spaß hatten.“

Ein paar Regeln gibt es aber auch, damit es bei allem Spaß friedlich bleibt. So werden knapp 30 Ordner und Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Diese werden auch um die Stadthalle unterwegs sein, um zu schauen, ob Getränkelager angelegt sind. „Wir haben auch im Umkreis der Halle das Hausrecht und wenn wir Getränke finden, gehen die direkt in den Container“, so Steinmann deutlich. Wer die Halle verlässt und wieder hineinmöchte, muss auch wieder Eintritt zahlen. Damit soll von vornherein verhindert werden, dass die Gäste draußen trinken und drinnen feiern. Und unter 18 Jahren ist kein Zutritt in die Halle, auch nicht mit einem Brief der Eltern oder in Begleitung Erwachsener.

Guggetreffen

Das Guggetreffen der Storchestäghüüler startet am Samstag, 28. Januar, um 15 Uhr mit dem Warmup auf dem Talschulplatz. Die Stadthalle öffnet um 18.30 Uhr, die Musik beginnt um 19 Uhr. Bis Mitternacht werden die Guggemusiken spielen, danach gibt es bis drei Uhr nachts Musik aus der Konserve. Mit dabei sind in diesem Jahr die Storchestäghüüler, die Hotze-Hüüler Rickenbach, Waieblätzer Dossenbach, Schlangefänger Basel, Oberwihler Hexegugger, Rhy-Wehra-Schränzer Öflingen, Pfuus-Backe Eichsel, Ambassadonner Solothurn, StrauSchoeh-Schlurbi Heitersheim, Halli-Galli Steinen, Undersibbersi Leipferdingen, Gassefäger Lörrach und die Monsterhüler Großerlach.