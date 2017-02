Wehr Grünes Licht für Schwertransporte durch die Stadt

Die Stadt Wehr erhält einen finanziellen Ausgleich für die Transporte der Rotorblätter zum Hasler Windpark.

Grünes Licht gab der Wehrer Gemeinderat am Dienstag den geplanten Schwertransporten der EnBW zum Windpark Hasel durch die Wehrer Innenstadt. Im vierten Anlauf befürwortete eine Mehrheit das nochmals überarbeitete Logistikkonzept des Energiekonzerns. Elf Räte stimmten dafür, die gesamte CDU Fraktion sowie Eugen Mulflur (Freie Wähler) blieben bei ihrer bisherigen ablehnenden Haltung. Sabine Kramer (FW) enthielt sich. Für die Nutzung der städtischen Grundstücke und die damit verbundenen Eingriffe erhält die Stadt einen "Kostenersatz", dessen Höhe in einem noch zu verhandelnden Gestattungsvertrag festgelegt wird. Im Gespräch sind hier Zahlungen in Höhe von 100 000 bis 150 000 Euro.

"In dem Logistikkonzept wurden die Belastungen für die Bürger auf ein Minimum reduziert", würdigte Bürgermeister Michael Thater die Bemühungen der EnBW. Ein Knackpunkt aus Wehrer Sicht sind die rund 1100 Beton- und Schotter-Transporte, die nun nicht mehr über Wehrer Straßen geführt werden sollen, sondern in einem Ringverkehr über Schopfheim-Kürnberg zum Windpark und zurück nach Hasel. Durch Wehr verbleiben somit lediglich 65 Schwertransporte, "die aber nicht besonders schwer, sondern nur besonders lang sind", so Thater. Schäden an Straße oder Kanalisation seien daher nicht zu erwarten.

Ein Spaziergang war die Gemeinderatssitzung für den EnBW-Projektleiter Michael Volz aber nicht. Vor aus den Reihen der CDU-Fraktion wurden grundsätzliche Vorbehalte gegen die Energiwende im Allgemeinen und die Windenenergie im Speziellen laut. Ein Windpark sei an dieser stelle nicht wirtschaftlich, befand beispielsweise Helmut Steinebrunner. "Ein unsinniges Projekt", nannte Eugen Mulflur (FW) den Windpark. Ohne den Nachweis der Wirtschaftlichkeit wäre die Investitionsentscheidung kaum gefallen, antwortete Projektleiter Volz. Immerhin investiere EnBW über 20 Millionen Euro in den Windpark. Steinebrunner zweifelte auch an, dass die Eingriffe in die Waldwege tatsächlich in ein paar Jahren nicht mehr sichtbar seien. Der Leiter des Kreisforstamts West Bernhard Schirmer beruhigte hingegen: "Befürchtungen, dass wir im Wald autobahnähnliche Zustände bekommen, werden sich nicht bewahrheiten." Die zeitweise Verbreiterung der Waldwege auf geraden Strecken von 3,5 auf vier Meter sei "vollkommen unbedenklich". In der Kurven müsste teilweise in Böschungen eingegriffen werden.

Angelika Buchmann-Flaitz (SPD) hatte sich in der Vorbereitung der Sitzung die Transportwege für den Gersbacher Windpark angesehen. Dabei war ihr im Wald ein steile Stelle aufgefallen, die für die Transportwege asphaltiert werden musste. "Muss für den Haseler Windpark auch geteert werden?", wollte sie wissen. Eine Asphaltierung sei nicht vorgesehen, erklärte der Projektleiter, sie sei auch nicht Gegenstand des Genehmigungsantrags. Zufrieden mit den Nachbesserungen im Logistikkonzept zeigten sich SPD und die Mehrheit der Freien Wähler. Auch die Grünen, die schon früher für den Windpark votiert hatten, halten die Belastungen für vertretbar. Trotz Bedenken stimmte auch Wolfgang Meier (Rep) dem Plan zu.

Mit dem Bau des Windparks ist ab Mai zu rechnen. Die 65 Transporte zum Zwischenlager in der Industriestraße (20 über die Ausfahrt Mitte, 45 über die Ausfahrt Nord) sollen im Sommer in zwölf Nächten innerhalb von zwölf Wochen stattfinden.

