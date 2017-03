Wehr Grüne wollen durchgängigen Radweg nach Schopfheim

Zustand der Alten Schopfheimer Straße bislang nicht ausreichend.

Auch die lokalen Themen kamen in der Mitgliederversammlung des Wehrer Ortsverbands nicht zu kurz: So wollen die Grünen eine Initiative starten, den alten Ortsverbindungsweg zwischen Wehr und Schopfheim (Alte Schopfheimer Straße) besser für Fahrradfahrer auszubauen. Der Dinkelberg stelle für die aufkommenden Elektro-Fahrräder kein Hindernis dar, so dass auch Berufstätige diese Strecke nutzen könnten. Die Nutzung der Bundesstraße sei für Fahrradfahrer allerdings lebensgefährlich. Die Alte Schopfheimer Straße sei allerdings im Bereich der Gemarkungsgrenze eine „Geländepiste und bei Regen nur noch ein Schlammloch“, so Radwege-Experte Jürgen Ernst. Nun wollen sich die Wehrer Grünen bei den Landratsämtern Waldshut und Lörrach für den Lückenschluss und die Einbindung der Strecke in die jeweiligen regionalen Radwegekonzepte stark machen.

Im Rahmen der nächsten Verkehrsschau des Landratsamtes in Wehr wollen die beiden grünen Stadträte Claudia Arnold und Vito Doria auch einige Verbesserungen vorschlagen: So halten sie an der Kreuzung Zelgstraße/Friedrichstraße einen Verkehrsspiegel für sinnvoll, um das Abbiegen aus der Zelgstraße sicherer zu machen. An dieser Stelle, die auch von Kindern als Schulweg genutzt wird, sei es schon zu mehreren Beinahe-Unfällen gekommen, so Ulrich Knauf. Reduzieren wollen die Grünen die geltende Höchstgeschwindigkeit auf der Bundesstraße in Höhe der Ausfahrt Mitte. Warum hier ein Limit von 80 Stundenkilometern gelte, sei nicht klar. Vernünftigerweise müsse hier ein Limit von 70 Kilometern gelten, so Vito Doria.

Nicht realisierbar ist hingegen eine andere Idee, die in einer früheren Mitgliederversammlung geboren wurde: So wurde angeregt, das alte Bahnhofsgebäude in Brennet als Warteraum für Fahrgäste herzurichten. Wie Stadtrat Vito Doria erklärte, sei dazu aus versicherungstechnischen Gründen eine Sanierung notwendig. „Das ist wirtschaftlich aber nicht darstellbar“, erklärte Vito Doria.