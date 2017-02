Wehr Großer Hemdglunkiball der Narrenzunft Wehr

"Feiern wie in den alten Zeiten", heißt es am 23. Februar in der Stadthalle. Die Veranstaltung ist bewußt im Stil des früheren Wehrahof-Saals gehalten. Erstmals nach vielen Jahren ist wieder eine Live-Band dabei

Wehr (siri) Die Narrenzunft Wehr lässt den Hemdglunkiball 2017 am Donnerstag, 23. Februar, ab 20.11 Uhr in der Stadthalle in Wehr in neuem Licht erstrahlen. Und das ganz bewusst zurück zu den Traditionen des alten Wehrahof-Saales, dem Vorgänger der Wehrer Stadthalle. "Der Hemdglunkiball und der zugehörige Umzug haben nämlich eine lange Tradition in Wehr", sagt Zunftrat Oliver Brüderle.

Vor drei Jahren berichtete der SÜDKURIER: "Zunftabende und Bälle bleiben unvergessen – Eine einzigartige Ära der Wehrer Fasnacht ging vor 25 Jahren zu Ende: Der Wehrahofsaal, viele Jahrzehnte der Treffpunkt der Wehrer Narren, wurde dem Erdboden gleichgemacht. Noch wenige Tage zuvor hatte sich die Narrenzunft standesgemäß mit einem 'Abrissball' von 'ihrem Festsaal' verabschiedet, kurz nach der Fasnacht 1989 rückten dann die Bagger an."

Viel gefeiert wurde im alten Wehrahof-Saal und viele Wehrer haben viele und lebhafte Erinnerungen daran – also wird in diesem Jahr nachgelegt.

Fast jeder Wehrer über 40 habe seine ganz persönlichen Erinnerungen an den legendären Saal. Sei es das erste Bier, das erste Rendezvous oder manch durchgezechte Nacht. Vor allem in der Fasnachtszeit sei der Saal stets zum Bersten gefüllt gewesen. Unvergessen seien die legendären Zunftabende, an denen sich Akteure wie Roland Bächle, Roland Fricker, Blacky Saaler oder Charly Senn unsterblich machten, aber natürlich auch viele Feste anderer Wehrer Vereine. Auch die Städtepartnerschaft mit Bandol sei einst im Wehrahofsaal begründet worden, so der Bericht im SÜDKURIER. "Also hat die Narrenzunft Wehr sich einiges einfallen lassen", so Brüderle.

Nun wird erstmals nach vielen Jahren wieder eine Live-Band spielen. "Die Bänd" aus Oberharmersbach ist eine Formation von Vollblutmusikern, die mit ihrem breiten Repertoire sowohl Tanzmusik spielt, als auch mit den aktuellen Fasnachtshits den Saal zum Beben bringt. Alle sind sie außerdem aktive Fasnächtler – wichtig sei es der Narrenzunft gewesen, eine Formation zu finden, die zum einen Fasnacht lebt, aber auch voll und ganz auf das Publikum eingeht. Hier kann sich also jeder auf einen tollen Abend freuen.

Natürlich gehört im Dreiländereck und in Wehr auch die Guggenmusik zur Fasnacht. Deshalb werden in Abständen die Uswändige der Stadtmusik Wehr, die Storchestäghüüler sowie die Rhy-Wehra-Schränzer im Saal für Stimmung sorgen.

In der Halle selbst gibt es neben alten früheren Klassikern aus der Barwelt, wie etwa den fast vergessenn Whisky-Cola, auch weitere Getränke, sodass garantiert für jeden was dabei ist. Auch wird es in der Hälfte der Halle wie früher wieder Tische und Stühle geben. Es soll ein Ball sein für Jung und Alt.

"Schön ist es, dass bereits im Vorfeld alle Wehrer Zünfte signalisiert haben, mit großen Abordnungen zu kommen, sodass viele Fasnächtler auch für Stimmung in der Halle sorgen werden", sagt Oliver Brüderle.

Einlass ist auch erst ab 18 Jahren und natürlich: "Verkleide isch Pflicht! Unverkleidet ist kein Einlass möglich", sagt er. Denn: "Wir möchten einen Hemdglunkiball haben wie früher. Tolle Stimmung, gemeinsam Fasnacht feiern und tanzen bis in die Morgenstunden wie in Zeiten des Wehrahofs. Deshalb sind alle eingeladen, mit uns zusammen zu feiern."

Hemdglunkiball

Vor dem eigentlichen Ball startet der Hemdglunki-Umzug um 20 Uhr auf dem Kronenplatz und wird dann das Tal hinunter zur Stadthalle laufen. Angeführt wird der Umzug ebenfalls von der Wehrer Guggenmusik "Luschaibe" Der Umzug endet dann in der närrisch geschmückten Stadthalle und läutet den Beginn des Hemdglunkiballs 2017 ein.

Karten gibt es bei allen Zunftmeistern und Zunfträten der Wehrer Zünfte und ein begrenztes Kontingent von 100 Karten gibt es im Vorverkauf bei Radsport Büche. Im Vorverkauf kosten die Karten sechs Euro, an der Abendkasse acht Euro. Einlass ist ab 18 Jahren.