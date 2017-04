Mit dem Schrecken ist ein 57-Jähriger beim Brand seines Autos davon gekommen. Er hatte einen verdächtigen Geruch wahrgenommen und hatte angehalten. Als er nach der Ursache suchte, ging das Fahrzeug in Flammen auf.

Glück im Unglück hatte ein 57-jähriger Autofahrer, der am Donnerstagmorgen die Rötelbachstraße befuhr und plötzlich Brandgeruch in seinem Auto wahrnahm. Unmittelbar nachdem der Autofahrer angehalten hatte, um nach der Ursache zu forschen, ging das Fahrzeug in Flammen auf und brannte schließlich vollständig aus. Der 57-Jährige wurde nicht verletzt und kam mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand ein Totalschaden, außerdem wurde die Fahrbahn aufgrund der starken Hitzeabstrahlung beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr von Wehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.