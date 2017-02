Wehr Gitarrenworkshop in Wehr: Musiker geben wertvolle Tipps

Christian Dietkron und Mark Wise geben am Sonntag, 5. Februar, einen Gitarrenworkshop. Notenkenntnisse sind von Vorteil.

Die beiden Gitarristen Mark Wise und Christian Dietkron geben am Sonntag, 5. Februar, für die Volkshochschule Wehr einen Gitarrenworkshop, der sich in erster Linie an Singer-/Songwriter richtet, sowie an Gitarristen, die mit Sängern Musik machen. Notenkenntnisse und Kenntnisse von musikalischen harmonischen Zusammenhängen sind vorteilhaft aber nicht zwingend notwendig.



Mark Wise und Christian Dietkron stellen ein paar Songs aus dem Wise Dietkron Band-Repertoire vor. Man lernt die Entstehung, die Arrangements und die Entwicklung der Songs kennen. Anhand einzelner Beispiele wird dies exemplarisch dargestellt. Dabei hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und aktiv mit der eigenen Gitarre mitzuwirken. Es werden Tipps und Anregungen zum Komponieren und Arrangieren von Songs (mit Gesang) für die Gitarre bzw. für zwei Gitarren gegeben.



Die Teilnehmer können auch eigene Songs oder Song-Ideen mitbringen, um die ein oder andere Hilfestellung zu erhalten. Der Worshop findet statt am Sonntag, 5. Februar, von 10 Uhr bis 16 Uhr im Musiksaal der Talschule I. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. Anmeldung bei der VHS Wehr, Telefon 07762/80 86 03