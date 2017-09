Giganten auf Wehrer Straßen: Vier Schwertransporter erreichen die Stadt in der Nacht - Mit Video

Vier Schwertransporter erreichen im Auftrag der EnBW nachts die Stadt. Trotz Engpässen verläuft alles reibungslos.

Ein Polizeiauto mit greller Warnleuchte fährt in der Nacht auf Freitag von der B 518 bei der Ausfahrt Wehr-Nord ab. Die Leuchtschrift auf dem Dach des Einsatzfahrzeuges kündigt schon an, was gleich kommen wird: „Schwertransport“. Es ist 0.05 Uhr, das Warten auf die vier Transporter mit ihrer tonnenschweren Ladung für die EnBW hat ein Ende. Trotz Regen haben sich sogar einige Anwohner vor ihre Häuser gewagt, um das Spektakel zu beobachten. „Das letzte Mal waren mehr Leute da“, stellt aber einer von ihnen fest.

Wenig später kommen zwei Motorräder der Verkehrspolizei die Schopfheimer Straße herunter gefahren und dann ist es endlich soweit: Der erste Gigant schiebt sich langsam die enge Ausfahrt der Bundesstraße hinunter.



Das etwa 40 Meter lange Fahrzeug hat zu diesem Zeitpunkt einen weiten Weg hinter sich gebracht. Gestartet ist der Konvoi in Bad Bellingen, musste Autobahn und Baustellen passieren, um Bauteile für den Windpark Hasel schließlich zum Umschlagplatz der EnBW an der Industriestraße in Wehr zu bringen.

Frank Sauter vom Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat den Konvoi bis nach Wehr begleitet. „Für mich wird das langsam zur Routine“, meint der Polizist. Er hat schon den vorigen Transport begleitet. „Zum Alltag gehört es bei uns trotzdem nicht.“



Neben der Polizei wurde der Konvoi von mehreren Fahrzeugen der beauftragten Transportfirma begleitet. Hinter jedem Schwertransporter fährt eines davon und steuert regelmäßig von links nach rechts über die Straße. Die Insassen beobachten genau, ob die Ladung oder der Transporter Verkehrsschildern, Straßenlampen oder Mauern zu nahe kommt.

Die relativ geradlinige Schopfheimer Straße ist für den Konvoi kein Problem. Die nächste kritische Stelle ist die Abzweigung zur Friedrichstraße. Hier sollen die Transporter den Berg hinauf und schließlich in die Industriestraße abbiegen. Doch die Abzweigung ist sehr eng, die Fahrbahnspuren durch eine Verkehrsinsel getrennt. Ein großes Verkehrsschild erschwert das Unterfangen noch. Ein Nadelöhr für die Riesen.



Die Transportspezialisten sind jedoch ein eingespieltes Team und handeln schnell: Ein Schild auf der Verkehrsinsel wird kurzerhand abmontiert und die Schwertransporter über die linke Fahrspur in die Friedrichstraße gelotst. Die Fahrer der Giganten müssen dabei auch auf dem Gehweg fahren, um diese Stelle passieren zu können.

Für die Beteiligten sind nicht nur die riesigen Fahrzeuge mit der großen Ladung faszinierend. Sauter sperrt gerade die Abzweigung zur Friedrichstraße für Autofahrer und gerät dann für andere Lastenfahrzeuge ins Schwärmen: Die Selbstfahrern, welche die Bauteile vom Umschlagplatz auf den Haseler Glaserkopf bringen, haben es ihm angetan: „Da habe ich selbst mit dem Handy Fotos machen müssen“, sagt Sauter mit einem Lächeln.

Doch dann ruft die Arbeit wieder. Ein Lastwagenfahrer spricht den Polizisten an und will wissen, wie lange die Straße noch gesperrt sei. Der Mann hat Glück: Es ist bereits 0.35 Uhr und der letzte Transporter hat es erfolgreich in die Friedrichstraße geschafft. Schon werden die Schilder mit nur wenigen Handgriffen wieder angebracht, die Schopfheimer Straße ist wieder frei.