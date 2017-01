Wehr Genähte und geschöpfte Kunst im Alten Schloss

Annette Aue und Seppo C. Kaiser stellen vom 29. Januar bis 26. Februar in der Galerie im Alten Schloss in Wehr aus.

Wehr – Annette Aue (Textilkünstlerin und Textildesignerin aus Schopfheim) und Seppo C. Kaiser (Freier Künstler aus Öflingen) haben mindestens zwei Dinge gemeinsam: Sie lieben Farben und sie sind durch die Textilindustrie geprägt. Während Aue ausgebildete Textildesignerin ist, wuchs Seppo C. Kaiser im Umfeld der Mechanischen Buntweberei Brennet (später Brennet AG) in Öflingen auf. Durch seinen Vater, der in der MBB arbeitete, kam er schon als Kind in engen Kontakt mit der farbig-faszinierenden Welt der buntgewebten Stoffe.

Beide Künstler treffen sich in der Galerie im Alten Schloss von Wehr und zeigen in ihrer Ausstellung, dass genähte und gefärbte Kunstwerke aus Textilien und Bilder auf selbst geschöpftem Büttenpapier eine wunderbare Symbiose eingehen können. Beide Medien sprechen durch ihre Struktur und teilen dem Betrachter eine wahre Farbenpracht mit. Annette Aue zeigt unter anderem Collagen und Bildobjekte aus Stoff, Quilts, Baumwollobjekte mit Metallfolien versetzt und vieles mehr. Seppo C. Kaiser stellt farbkräftige Bilder auf seinem eigenen, schön strukturierten Büttenpapier aus, die Pappelsamen aus Italien, Weidenröschen aus dem Bregenzer Wald, verlassene Wespennester oder auch Textilstaub enthalten. Für ihn sind dabei Wachstum und Integration zentrale Begriffe – eine Kunst, die ihre Quellen in natürlichen Prozessen sucht und das Organische liebt, aber ungeheuer farbenfroh daherkommt.

Diese „stoffliche“ Farbsymphonie wird am Sonntag, 29. Januar, um 11 Uhr in der Galerie im Alten Schloss von Bürgermeister Michael Thater eröffnet. Die einführenden Worte spricht Kulturamtsleiter Reinhard Valenta. Für den musikalischen Rahmen sorgt das Schopfheimer Duo „Schmid/Donkel“ (sax/bass). Alle an Kunst Interessierten sind herzlich eingeladen.

Sonntag, 29. Januar, bis Sonntag, 26. Februar, von 14 bis 17 Uhr. Ausreichend Parkmöglichkeiten sind hinter dem Alten Schloss in Wehr vorhanden. Die Künstler sind anwesend.