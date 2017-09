Wehr Gemeinschaftsschule wächst zusammen

Konrektor Nikolas Knust übernimmt kommissarische Leitung

Mit Nikolas Knust als kommissarischem Schulleiter startet die Wehrer Gemeinschaftsschule in das neue Schuljahr. Nach dem Weggang des bisherigen Rektors Andreas Bosch ist die Stelle noch vakant und kann erst im Laufe des Schuljahres besetzt werden. Für den 34-jährigen Konrektor Knust, der erst seit einem Jahr an der Wehrer Schule ist, eine besondere Herausforderung: "Ich habe zur Unterstützung ein Schulleitungsteam aus vier Lehrkräften zusammengestellt, das mich unterstützt", berichtet Knust im Gespräch mit unserer Zeitung. Von jeder Schulabteilung wirkt ein Lehrer mit: Von der Gemeinschaftsschule, der Realschule, der Zelgschule (Grund- und Werkrealschule) und von der Außenstelle in Öflingen.

Das Zusammenwachsen der zwei etablierten Schulen (Realschule und Zelgschule, mit insgesamt fünf Abteilungen) ist auch im vierten Jahre nach Gründung der Gemeinschaftsschule eine der wichtigsten Aufgaben der Schulleitung. "Es ist ganz normal, dass so etwas seine Zeit braucht. Noch immer passiert vieles zum ersten Mal", erklärt Knust. Qualitätsverbesserungen gebe es aber nur bei steter Wiederholung.

Manches passiert aber auch zum letzten Mal: Der letzte Wehrer Werkrealschuljahrgang wird in diesem Schuljahr seinen Abschluss machen, ein Jahr später läuft dann die Realschule aus. Die Gemeinschaftsschule ist nun bis zur achten Klasse gewachsen, im kommenden Jahr (2018/19) streben somit die ersten Gemeinschaftsschüler dem ersten Abschluss entgegen. Dann wird sich auch die Qualität der Gemeinschaftsschule anhand der Abschlussnoten schwarz auf weiß messen lassen.

Vier neue Lehrerkollegen kann Nikolas Knust in diesem Jahr an der schule begrüßen. Clara Stebner und Nora-Milena Klotz treten ihre erste Lehrerstelle an. Olga Neustroeva und Vanessa Friedrich sind neu in Wehr. Verstärkt wird das Kollegium zudem von Florian Karras, der nach einem Sabbatjahr zur Schule zurückkehrt. "Wir sind zu 100 Prozent versorgt", kann Knust aktuell über keinen Lehrermangel klagen.

Zwei neue fünfte Klassen mit jeweils 28 Schülern wird die Gemeinschaftsschule in diesem Schuljahr haben. Ganz knapp wurde somit die Dreizügigkeit verpasst. Knust sieht darin aber keinen Nachteil. Die Schule hätte auch bei einer dritten fünften Klasse wohl nicht mehr Personal bekommen.

Eine optische Aufwertung hat in den Ferien der Mensabereich im Zelgschulgebäude erfahren. Das Mittagessen können die Schüler in Zukunft in einem durch große Pflanzen und Trennwände abgetrennten Bereich und damit in einer geschützeren Atmosphäre zu sich nehmen.

Ob die Schule in den kommenden Monaten einen neuen Prozess anstößt, sich einen neuen Schulnamen zu geben, wollte Knust nicht sagen. "Wir sind uns bewusst, dass der Schulname für den Gemeinderat und natürlich auch für uns selbst sehr wichtig ist. Meine höchste Priorität liegt derzeit aber auch dem eigentlichen Kerngeschäft", so der kommissarische Schulleiter. Dazu zählt er beispielsweise auch die Neubeantragung des Berufswahlsiegels "Boris", mit dem die Schule die gute Vorbereitung der Schule auf die Berufswahl dokumentiert.

Schulanfang in Wehr

In der Kernstadt beginnt die Schule am Montag, 11. September, für die Klassen 2 bis 4 mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Martinskirche um 7.45 Uhr. Danach versammeln sich die Schüler in ihren Klassen in der Schule. Für die Klassen 6 bis 10 beginnt der Unterricht um 7.45 Uhr in den jeweiligen Klassen in der Schule. Unterrichtsende ist für alle um 12.10 Uhr. Nachmittagsunterricht findet in der ersten Schulwoche noch nicht statt. Die Randzeitbetreuung und BING stehen für angemeldete Kinder offen.

Die Einschulung der neuen Klasse 5 der Gemeinschaftsschule findet am Montag, 11. September, um 16.30 Uhr im Lichthof statt. Der Einschulungsgottesdienst für die neuen Erstklässler beginnt am Samstag, 16. September, um 9.15 Uhr in der St. Martinskirche. Die Einschulungsfeier findet ab 10 Uhr für die Talschulkinder in der Talturnhalle und ab 10.30 Uhr für die Zelgschulkinder im Lichthof statt.

In der Außenstelle Öflingen beginnt das neue Schuljahr am Montag, 11. September, für die Klassen 2 bis 4 um 8 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Ulrich. Danach beginnt der Umterricht um 8.30 Uhr, Ende ist um 12.05 Uhr. Die Randzeitbetreuung steht für die angemeldeten Kinder wie gewohnt offen. Die Einschulung der Erstklässler findet am Mittwoch, 13. September, um 16 Uhr in der Schulsporthalle statt. Der Einschulungsgottesdienst beginnt am Donnerstag, 14. September, um 8.35 Uhr in St. Ulrich.