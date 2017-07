Wehr Gemeinschaftsschule Wehr startet Schuljahr vermutlich ohne Rektor

Besetztungsverfahren für die Nachfolge von Andreas Bosch verzögert sich

Die Wehrer Gemeinschaftsschule startet aller Vorraussicht nach ohne Rektor in das neue Schuljahr 2017/2018. Wie Bürgermeister Michael Thater in der Gemeinderatssitzung mitteilte, wurde in der vergangenen Woche ein Termin zur Bewerberauswahl vom Staatlichen Schulamt in Lörrach "aus zweitrangigen Gründen" abgesagt und auf September verschoben. Bleibt es dabei, kann das Verfahren für die Nachfolge des auf eigenen Wunsch nach Münsingen versetzten Andreas Bosch nicht vor Schuljahresbeginn abgeschlossen werden. Dann wird Konrektor Nikolas Knust vorübergehend die kommissarische Schulleitung übernehmen. Die Gemeinderäte forderten Thater auf, beim Schulamt Druck zu machen, um eine möglichst schnelle Stellenbesetzung zu realisieren.

In seinem letzten Auftritt vor dem Wehrer Gemeinderat gab der scheidende Rektor Andreas Bosch einen Rückblick auf die bisherige Entwicklung der Gemeinschaftsschule, die im September in ihr viertes Jahr startet. Trotz ihres jungen Alters hat die schule schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Nach einem furiosen Start mit drei fünften Klassen brachen die Anmeldezahlen 2016 dramatisch ein, so dass nur knapp die Zweizügigkeit erreicht wurde. In diesem Jahr zeigt sich die Schule wieder erholt, die Anmeldungen verdoppelten sich nahezu von 30 auf 55 Schüler. Ärgerlich dabei: Diese Zahl liegt ganz knapp unter dem notwendigen Klassenteiler von 57 für einen dritten Klassenzug. "Möglicherweise erreichen wir noch diese Marke auf den letzten Drücker. Ob es sinnvoll ist, dann einen dritten Zug einzurichten, steht aber auf einem anderen Blatt", so Bosch. Denn ob die Lehrerversorgung der Schule dafür ausreicht, ist noch nicht sicher. Landesweit gebe es einen Lehrermangel, so Bosch. "Wir können nur die Lehrer einplanen, die auch zu uns wollen." Der Landkreis Waldshut gehöre bei den Pädagogen nicht zu den beliebtesten.

Selbstkritisch hat das Schulleitungsteam nach den Ursachen für den Anmeldeknick von 2016 gesucht und an einigen Stellschrauben gedreht. Mehr Öffentlichkeitsarbeit und intensive Beratung von Eltern von Grundschulkindern brachten eine Trendwende. "Die Akzeptanz steigt wieder", so Boschs Bilanz. Für manche Gemeinderäte ist dies aber noch zu wenig. "55 Anmeldungen sind nicht das, was wir uns bei der Gründung der Gemeinschaftsschule vorgestellt haben", mahnte Paul Erhart (CDU). Immerhin gibt es rund 120 Viertklässler in den Wehrer Schulen. "Das Ziel ist, dass unseer Schule für jedes wehrer KInd die beste Option ist", antwortet Konrektor Knust, der die Schwerpunkte der künftigen Schulentwicklung vorstellte. Zwar ist die Installation einer Sekundarstufe II (gymnasiale Oberstufe) in Wehr in weite Ferne gerückt, doch den Schülern soll der nahtlose Übergang auf ein Gymnasium möglichst leicht gemacht werden. Im Konzept "Abi-Tür" – die Pforte zur allgemeinen Hochschulreife – ist eine engere Zusammenarbeit mit den Gymnasien angedacht.

Die künftige Klasse 8 bekommt neben dem Pflichtfach Naturwissenschaft das Fach Sport als Schwerpunkt. In diesem Zuge soll auch die Nachmittagsbetreuung aufgewertet werden. Neue Arbeitsgemeinschaften und verstärkte Kooperationen mit Vereinen sollen das Angebot verbessern.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Berufsorientierung – dies war schon als Realschule eine der Wehrer Stärken. Eine intensive Zusammenarbeit mit der Wehrer Wirtschaft, ein Berufsbildungstag und die Neuzertifizierung des Berufswahlsiegels "Boris" stehen hier in den nächsten Monaten auf der agenda.

Auf der Wunschliste der Schule steht auch ein neuer Schulname, um eine höhere Identifikation von Schülern, Lehren und Eltern zu erreichen. Das Recht der Namengebung steht allerdings allein dem Gemeinderat zu. Dieser kann den Namenfindungsprozess und ein Vorschlagrecht aber an die Schule weitergeben.