Wehr Gemeinschaftsschule Wehr präsentiert sich

Die Gemeinschaftsschule Wehr lädt am kommenden Freitag, 10. März, zu einem \"Nachmittag der offenen Tür\".

Wie funktioniert der Unterricht in der Gemeinschaftsschule? Welche Angebote und Arbeitsgemeinschaften gibt es in der Ganztagesbetreuung? Wie verhält es sich mit der Notengebung? Was bedeutet "offenes Lernen"? Diese Fragen sollen zwischen 14.30 Und 16 Uhr in den Räumen der Schule mit konkreten beiospilen und Präsentationen beantwortet werden. Angesprochen werden dabei vor allem künftige Fünftklässler und deren Eltern.