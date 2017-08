Wehr Gemeinsames Training zum Wehratallauf

Sportlich starteten rund 30 Lauffreunde in den Sonntag: Der zweite Trainingslauf zum 27. Wehratallauf in zwei Wochen stand auf dem Programm. Gemeinsam mit erfahrenen Läufern des TV Wehr konnten die Hobbysportler die anspruchsvolle Strecke kennenlernen und sich somit einen guten Eindruck von dem 10,2 Kilometer langen Rundkurs machen.

Noch zwei Mal bieten die Lauffreunde Wehratal ein solches Training an: Am kommenden Donnerstag, um 18.30 Uhr und am darauf folgenden Sonntag, 27. August um 9 Uhr. Treffpunkt ist jeweils auf dem Schwimmbadparkplatz. Ernst wird es dann am Sonntag, 3. September, wenn der Startschuss für den großen Wehrer Volkslauf fällt. Bild: Lauffreunde Wehratal