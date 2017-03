Wehr Gemeinsames Leitbild für Gemeinschaftsschule

Lehrer, Eltern und Schüler diskutieren mit viel Herzblut darüber, was die Gemeinschaftsschule in Wehr eigentlich ausmacht und wie man sich in Zukunft darstellen möchte. Gemeinsam einigt man sich auf fünf Grundsäulen alsOrientierungsgrundlage.

Wehr – Nichts Geringes als ein gemeinsames Leitbild stand am Montag in der Gemeinschaftsschule auf dem Stundenplan. Lehrer, Eltern und Schüler diskutierten mit viel Herzblut darüber, was ihre Schule eigentlich ausmacht und wie man sich in Zukunft darstellen möchte.

Ein klares und verbindliches Bild der Gemeinschaftsschule soll es sein, sowohl als Orientierung für die Lehrer als auch für die Eltern neuer Schüler, darin waren sich alle Beteiligten einig. Seit drei Jahren gibt es die Gemeinschaftsschule bereits, die im Sommer 2014 aus dem Zusammenschluss der Walther-von-Klingen-Realschule und der Zelgschule entstand.

Doch ist die neue Schulform, die neben der Grundschule aktuell den Haupt- und Realschulabschluss anbietet, immer noch nicht ganz bei der Bevölkerung angekommen, so die Elternvertreter. Dies habe sich auch in den niedrigen Anmeldezahlen des letzten Jahrs gezeigten, bedauert Schulleiter Andreas Bosch: „Aber wir wollen jetzt nach vorne schauen und uns klar profilieren“.

Bereits zum Beginn dieses Schuljahr habe man darum eine Arbeitsgruppe Leitbild unter der Leitung des neuen Konrektors Nikolas Knust ins Leben gerufen. Zusammen mit seinen Kollegen Jessica Keller und Christoph Illy konnte so bereits einiges an Vorarbeit geleistet werden, so Bosch.