Wehr Gemeinderat zieht Bilanz in der Flüchtlingsarbeit

Der Gemeinderat bilanziert die Flüchtlingsarbeit: Die Arbeitssuche ist oft problematisch und auch bürokratische und sprachliche Hürden sind hoch.

Sprache, Wohnen und Arbeit sind aktuell Hauptthemen für die Flüchtlinge in Wehr und Öflingen, fasst Bürgermeister Thater am Dienstag vor dem Gemeinderat die aktuelle Situation zusammen. Neben Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz waren auch die neue Integrationsbeauftragte Antje Maurer und die Sprecherin des Wehrer Netzwerkes Integrationen Gabriele Pichlhofer anwesend, um einen aktuellen Bericht zur Lage in Wehr und Öflingen zu geben.

Nachdem vor über einem Jahr teilweise mehr als 300 Flüchtlinge in Wehr untergebracht waren, sei die Anzahl der Bewohner mittlerweile auf 105 Personen in Wehr und 89 Personen in Öflingen gesunken, so Pichlhofer. Etwa die Hälfte habe mittlerweile eine Aufenthaltsgenehmigung für ein oder drei Jahre erhalten, so Pichlhofer auf Nachfrage von Claudia Arnold (Grüne). „Viele von ihnen möchten gerne in Wehr bleiben“, so Stefan Schmitz, doch sei es schwierig, passenden Wohnraum zu finden. Neben der ohnehin angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt hätten viele Vermieter leider immer noch Vorbehalte, bedauerte Gabriele Pichlhofer. Sozialen Wohnungsbau in Wehr ohne Förderung des Bundes schloss der Bürgermeister allerdings aus.

Ebenfalls schwierig sei die Suche nach einer Arbeitsstelle, so Pichlhofer weiter. Neben bürokratischen Hürden seien hier auch die Sprachkenntnisse ein Hindernis. Dabei sei gerade in Wehr das Interesse an Sprachkursen sehr hoch, stellte Antje Maurer fest. Der erste A1-Kurs der VHS mit 15 Teilnehmer endet in dieser Woche, alle Teilnehmer möchten gerne weitermachen. Wenn im nächsten Semester insgesamt zwei offizielle Kurse angeboten werden, sei dies aber noch zu wenig, stellte Paul Erhart (CDU) fest. Der Helferkreis bietet selbst etwa 20 Kurse an, doch kann hier kein offizielles Zertifikat für einen potentiellen Arbeitgeber erlangt werden. Hinzu komme, so auch Maurer, dass anerkannte Flüchtlinge die Einsteigerkurse der VHS nicht mehr bezahlt bekommen.

Viel Lob und Dank für die geleistete Arbeit des Netzwerkes Integration gab es nicht nur von Stefan Schmitz und dem Bürgermeister, auch die Gemeinderäte schlossen sich fast ausnahmslos an. „Das Ehrenamt ist das Rückgrat für eine gute Integration“, so Susanne Kladitsch (SPD). Mit dem neuen Beitrat sei man ebenfalls einen guten Schritt für mehr Teilhabe gegangen. Bedenken äußerte Wolfgang Meier (Rep), der neben kulturellen Problemen auch Drogen- und Gewaltdelikte in den Gemeinschaftsunterkünften vermutete. Hier konnte Albert Zeh, Leiter des Polizeireviers Bad Säckingen Aufklärung bringen: Natürlich gäbe es Probleme in einigen Unterkünften, ganz ausdrücklich aber nicht in Wehr. Dies könne zum einen an den viele Familien als auch an der guten Integrationsarbeit liegen, so Zeh.