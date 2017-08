Wehr Gemeinderat verweigert Zustimmung zum Ultraleicht-Flugplatz

Wehrer Gleitschirm-Flugschule vor ungewisser Zukunft

Eine überraschende Kehrtwende vollzog der Gemeinderat in der Diskussion um den Ultraleicht-Landeplatz auf dem Dinkelberg. Hatten die Räte dem Antrag von Flugschulenbetreiber Christoph Nägele im Juni noch zugestimmt und sogar ein Flugverbot an Sonn- und Feiertagen abgelehnt, verweigerten sie nun dem Projekt die grundsätzliche Zustimmung. Und das mit deutlicher Mehrheit: Elf zu sechs endete die Abstimmung. Die erneute Diskussion war nötig geworden, weil in der Juni-Sitzung ein Stadtrat mitgestimmt hatte, der befangen war. Damit war der alte Beschluss nichtig und musste wiederholt werden.

Dass die Mehrheit im Rat in den vergangenen acht Wochen gekippt ist, deutete sich schon im ersten Redebeitrag an: Bernhard Stockmar (CDU), im Juni noch einer der Befürworter einer uneingeschränkten Betriebserlaubnis, machte deutlich, dass seine Fraktion nun geschlossen gegen den Start- und Landeplatz sei. Seit Juni seien seiner Fraktion Informationen zugetragen worden, die "nicht geeignet sind, die Glaubwürdigkeit des Antragstellers zu untermauern. Manche von uns fühlen sich regelrecht verschaukelt", wetterte Stockmar. Zum einen habe Nägele behauptet, das Amt für Flurneuordnung habe ihm Flächen bereits zugesichert. Gegenüber den Teilnehmern der Flurbereinigung habe das Amt diese Behauptung allerdings bestritten, so Stockmar. Auch dass Nägele schon jetzt den Flugplatz an Sonntagen nutze, kritisierte des CDU-Fraktionssprecher. Wie Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz erklärte, sei dies aber rechtmäßig, da die bisherige – und noch geltende – Genehmigung auch Sonn- und Feiertage abdecke.

Eingermaßen erstaunt über den allgemeinen Stimmungswechsel zeigte sich Bürgermeister Michael Thater. Natürlich habe jeder Gemeinderat das Recht, seine Meinung zu ändern. Er warnte jedoch davor, von einem Extrem ins andere zu fallen und "eine Entscheidung zu treffen, die ich für genauso falsch halte, wie die im Juni". "Ich bin der Auffassung, dass der Dinkelberg diese Nutzung verkraftet", warb Thater für einen Kompromiss: Grundsätzliche Zustimmung zum Landeplatz, allerdings mit Sonn- und Feiertagsverbot und dem Vorbehalt, weitere Auflagen erteilen zu können. "Es ist ein Unterschied, ob an einem Montag- oder Mittwochabend geflogen wird oder am frühen Sonntag", begründete er die vorgeschlagenen Einschränkungen. Grundsätzlich solle der Dinkelberg vielen Gruppen zur Verfügung stehen, hierbei müssten aber alle auch mit Einschränkungen und Auflagen leben.

SPD-Fraktionssprecherin Karin Gallmann nannte den Beschlussvorschlag der Verwaltung einen "guten Kompromiss". Die Flugschule sei kein Hobby, sondern ein Gewerbebetrieb, der als Gewerbesteuerzahler auch eine Unterstützung der Stadt verdiene. Genau andersherum argumentierte hingegen Eugen Mulflur (Freie Wähler): Als Hobby könne er den Flugbetrieb auf dem Dinkelberg tolerieren, als Gewerbe könne man es nicht zulassen. Mulflur sieht durch das Fluggelände auch die Landwirte beeinträchtigt. Wolfgang Meier (Rep) hält den Dinkelberg grundsätzlich für den falschen Standort für einen Ultraleicht-Flugplatz. Grundsätzliche Ablehnung signalisierte auch Claudia Arnold für die Grünen, was Bürgermeister Michael Thater dazu veranlasste, nicht den Kompromissvorschlag der Stadtverwaltung, sondern die Ablehnung des Antrags zur Abstimmung zu stellen. Dieser wurde deutlich angenommen.

Drei Fragen zum Flugplatzstreit