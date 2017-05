Wehr Gemeinderat nimmt potenzielle Kindergartenstandorte unter die Lupe

Drei mögliche Standorte für einen Kindergartenneubau in Wehr sind derzeit im Rennen. Bis 20. Juni möchte die Stadtverwaltung eine Entscheidung herbeiführen, um das Vorhaben noch vor den Sommerferien zur Beschlussreife führen zu können. Nun wird der Gemeinderat zunächst einmal die Standortvarianten in Augenschein nehmen.

Wehr – Welches ist der geeignete Standort für den geplanten neuen Kindergarten in Wehr? Aus zehn Standortvorschlägen hat der Gemeinderat im April drei in die engere Auswahl genommen. Nun werden sich die Räte vor Ort ein Bild von den verbliebenen Bauplatz-Varianten machen, um sich möglichst zeitnah auf einen davon festzulegen. Der Ortstermin ist am Dienstag, 23. Mai, um 18 Uhr. Los geht es am Kindergarten "In der Au". Von hier aus werden nach einander die potenziellen Standorte Austraße, Meierhofstraße und Georg-Kerner-Straße besucht.

Bekanntlich soll der in die Jahre gekommene Kindergarten in der Au durch einen Neubau ersetzt werden. Dieser soll gemäß aktueller Planung Platz für vier Gruppen bieten. Damit soll vorwiegend der Bedarf für Drei- bis Sechsjährige abgedeckt werden. Allerdings will die Stadt die Aufteilung so flexibel halten, dass auch gegebenenfalls U-3-Gruppen untergebracht werden können, wie Bürgermeister Michael Thater jüngst darstellte. Auch ein Familienzentrum für alle Generationen will die Stadt nach Möglichkeit an diesen Neubau andocken. Die Stadt geht von einem Kostenrahmen von zwei bis 2,5 Millionen Euro aus, wobei mögliche Grundstückszukäufe noch nicht berücksichtigt seien. "Die exakten Kosten können erst mit der Konkretisierung der Planung beziffert werden", heißt es in den Unterlagen für die nächste Gemeinderatssitzung.

Von der Stadt favorisiert wird ein Neubau in der Georg-Kerner-Straße, im Bereich des ehemaligen Wehrer Krankenhauses. Hierzu gibt es bereits eine Machbarkeitsstudie und eine detailliertere Planung. Allerdings hatten die Gemeinderatsfraktionen eine Vorfestlegung auf einen bestimmten Bauplatz abgelehnt und stattdessen eigene Vorschläge eingebracht. Zwei davon wurden in der Sitzung am 25. April in die engere Auswahl genommen.

Dabei handelt es sich um den Vorschlag der CDU, die den Neubau auf der Wiese unterhalb des Feuerwehrhauses in der Austraße errichten möchte. Die SPD schlägt hingegen die freie Grünfläche in der Meierhofstraße vor. Diese werden laut Auskunft der Stadtverwaltung ebenfalls einer detaillierten Standortbewertung unterzogen.

Im Zuge der nun anstehenden Begehung soll der Gemeinderat die Möglichkeit erhalten, sich ein persönliches Bild von den Standortvarianten zu machen, um Vor- und Nachteile abwägen zu können. Zudem wird der beauftragte Architekt Peter Schanz fachliche und rechtliche Fragen beantworten. Spätestens in der Sitzung am 20. Juni möchte die Verwaltung eine Entscheidung in der Standortfrage treffen. Die Beschlussreife der Bauplanung soll möglichst noch im Juli erreicht werden.