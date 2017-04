Wehr Gemeinderat einstimmig für Kindergarten-Neubau

Drei Standorte in der engen Auswahl.

Drei mögliche Standorte nimmt der Wehrer Gemeinderat in die engere Auswahl für den Bau eines neuen Kindergartens: Für die Georg-Kerner-Straße, die Austraße sowie die Meierhofstraße soll die Stadtverwaltung bis Juni eine detaillierte Variantenprüfung vorlegen. Die endgültige Entscheidung über den Bau soll dann vor den Sommerferien fallen. Einstimmig sprach sich der Gemeinderat auch dafür aus, ein Familienzentrum in die Planungen mit aufzunehmen. Über dessen Konzeption soll der Gemeinderat allerdings noch ausführlich diskutieren.

Der neue Kindergarten soll Platz für vier Gruppen bieten und damit auch den nicht mehr zeitgemäßen Kindergarten in der Au ersetzen. Vorrangig soll der Kindergarten das Angebot für Drei- bis Sechs-Jährige decken, der Bau solle aber flexibel geplant werden, so dass im Falle eines Falles auch U3-Gruppen untergebracht werden können, betonte Bürgermeister Michael Thater.

Plan für Familienzentrum

Während über die Notwendigkeit eines weiteren Kindergartens im Gemeinderat große Einigkeit herrscht, gibt es gegen das von der Stadtverwaltung gewünschte und "an den Kindergarten angedockte Familienzentrum" noch Vorbehalte – vor allem von Seiten der CDU-Fraktion. "Wir vermissen dazu ein konkretes Konzept. Wer macht was in einem solchen Haus? Dazu gab es bislang noch keine Gemeinderatsdiskussion", so Paul Erhart, der eine Grundsatzentscheidung über ein Familienzentrum deshalb nicht mit der Standortentscheidung für den neuen Kindergarten verknüpfen wollte. Bürgermeister Michael Thater erwiderte, der Gemeinderat habe sich bereits drei Mal mit dem Thema befasst und sogar schon das Familienzentrum Rheinfelden besichtigt. Eine öffentliche Diskussion gab es allerdings tatsächlich bislang noch nicht.

Wie die städtische Kindergarten-Beauftragte Heike Bohnsack-Roth erläuterte, solle ein Familienzentrum als Anlaufstelle für alle Generationen dienen. Als Beispiele nannte sie eine Beratungsstelle von Hebammen, Mutter-Kind-Treffs oder soziale Beratungsstunden. Im Wesentlichen sollte das Angebot von Ehrenamtlichen getragen werden, so Bohnsack-Roth. Personalkosten seien daher nicht zu erwarten. Bürgermeister Thater sieht dafür einen Raumbedarf von lediglich zwei Räumen, wobei diese auch von Jugendmusikschule und Volkshochschule genutzt werden könnten.

Paul Erhart kritisierte, dass es schon heute Beratungsangebote gebe. "Wir müssen doch keine Doppelstrukturen aufbauen." Außerdem müsse vorab geklärt sein, wer die Räume nutzen könne. Sonst profitiere am Ende nur eine einzelne Einrichtung. Christoph Schmidt (FW) befürwortete die Verbindung von Kindergarten mit Familienzentrum. "Es ist zukunftsweisend, sich nicht auf eine Funktion zu beschränken", so Schmidt.

Diskussion über Standorte

Weit auseinander gingen im Gemeinderat die Meinungen über den optimalen Standort des Kindergartens. In den vergangenen Wochen hatten nahezu alle Fraktionen eigene Vorschläge eingebracht und damit insgesamt neun Alternativen zum Vorschlag der Stadtverwaltung zur Diskussion gestellt. Die CDU lehnte denn auch eine Vorfestlegung auf das alte Krankenhaus-Areal ab, das die Stadtverwaltung in einer Machbarkeitsstudie bereits detailliert geplant hatte. Das Wohngebiet sei nicht optimal für einen Kindergarten. Wenn das Areal stattdessen als Wohnbaufläche vermarktet werde, könne damit der Kindergartenbau an einer anderen Stelle finanziert werden.

Die CDU favorisierte dazu die Wiese unterhalb des Feuerwehrgerätehauses in der Austraße. Nicht nur Bürgermeister Thater sieht hier allerdings Nachteile: Diese Fläche sei baurechtlich Außenbereich und grenze an ein Gewerbegebiet – dies bedeute Lastwagenverkehr und Lärm, auch durch die benachbarte Feuerwehr. Paul Erhart wollte diese Argumente aber nicht gelten lassen. Am Ende einer Sackgasse sei kaum Verkehr zu erwarten, und auch die Zahl der Feuerwehreinsätze sei wohl überschaubar.

Die freie Grünfläche an der Meierhofstraße schlug dagegen die SPD-Fraktion vor. Alle anderen Vorschläge sollen nach Ansicht der Gemeinderatsmehrheit nicht weiter verfolgt werden. Sehr zum Ärger von Wolfgang Meier (Rep), der vier Vorschläge eingebracht hatte und dabei vor allem auf die Verteilung im Stadtgebiet Wert gelegt hatte.

Kindergärten in Zahlen

Die sieben Wehrer Kinderbetreuungseinrichtungen besuchen derzeit 485 Kinder. 415 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren (Ü3) und 70 Kinder unter 3 Jahren (U3), davon 16 Ein-Jährige. Sowohl im U3- als auch im Ü3-Bereich ist eine steigende Tendenz feststellbar. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen die seit vier Jahren steigenden Geburtenzahlen, zum anderen die wachsende Zahl der Zuzüge durch neue Wohngebiete.

22 Prozent der Unter-Dreijährigen nehmen aktuell ihren Anspruch auf einen Krippenplatz wahr. Gegenüber der Vorgabe des Bundes (34 Prozent) besteht ein mittelfristiges Defizit von 47 Plätzen.

Noch akuter ist der Bedarf beim Ü3-Angebot. Hier fehlen schon aktuell 25 Plätze. Das Defizit soll durch zusätzliche Kleingruppen im Klostermatt und im Seeboden abgemildert werden. Freie Plätze werden nach klaren Krierien vergeben: Alter, alleinerziehende und berufstätige Eltern.