Wehr Gemeinderat: Grundschulhort Bing wird ausgebaut, dafür kein Ganztagsunterricht an Talschule

An der Talschule wird vorerst kein Ganztagesunterricht angeboten. Das beschloss der Wehrer Gemeinderat aufgrund einer Elternbefragung. Stattdessen wird das Angebot des Grundschulhorts Bing, dessen Trägerschaft die Stadt 2016 übernommen hat, ausgebaut. Der Hort erhält eine zweite Gruppe, in der weitere 25 Kinder betreut werden können.

Wehr – Mit Beschluss des Gemeinderats wird die Umwandlung der Talschule in eine Ganztagsgrundschule vorerst zurückgestellt. Einstimmig votierten die Gemeinderäte aber für die Erweiterung des Grundschulhorts Bing. Die hierfür entstehenden Sach- und Personalkosten in Höhe von knapp 26 000 Euro werden von der Stadt außerplanmäßig bereitgestellt.

"Aktuell gibt es keinen Bedarf für eine Ganztagsgrundschule", erklärte Bürgermeister Michael Thater mit Blick auf eine kürzlich durchgeführte Elternbefragung. Auch könne aktuell nicht gewährleistet werden, dass noch im nächsten Jahr genügend Lehrer für eine Ganztagsschule verfügbar wären, ergänzt die Leiterin der Talschule, Sonja Dannenberger. Bereits seit über einem Jahr arbeite man zusammen mit der Stadt an der Konzeption einer Ganztagsgrundschule, so Dannenberger weiter. Zusammen mit der Verantwortlichen für die Wehrer Schulen, Heike Bohnsack-Roth, habe man Anfang des Jahres eine Umfrage zum Betreuungsbedarf unter den Eltern gestartet.

Das Ergebnis fiel durchwachsen aus: Nur die Hälfte der Eltern sprachen sich für eine Ganztagsschule aus. Etwa 40 Prozent der Befürworter der Ganztagsschule würde zudem die Hortbetreuung bevorzugen, ebenso fast zehn Prozent der Gegenstimmen. Zusätzlich wünschte sich die Hälfte der Befragten eine Betreuung in der Ferienzeit, wie sie bereits vom Schülerhort angeboten wird. Allerdings gäbe es bereits jetzt eine Warteliste für den Kinderhort Bing. Für das kommende Schuljahr liegen bereits 16 Anmeldungen aber nur zwei Abmeldungen vor, so Heike Bohnsack-Roth.

Aus diesem Grund wurde von der Stadt entschieden, den Ausbau des Kinderhorts zu forcieren, so Thater. Am Konzept der Ganztagsgrundschule werde aber weiterhin gearbeitet, so Bohnsack-Roth auf Nachfrage von Stadträtin Claudia Arnold (Grüne), schließlich könne sich der Bedarf zukünftig ändern. Ab September soll nun im Kinderhort eine zweite Gruppe für weitere 25 Kinder angeboten werden. Hierfür entstehen Personalkosten für 1,7 zusätzliche Fachkräfte in Höhe von rund 25 000 Euro sowie Sachkosten in Höhe von rund 13 000 Euro. Abzüglich der Gebühreneinnahmen kommen auf die Stadt so Kosten in Höhe von knapp 26 000 Euro zu, die bisher noch nicht im aktuellen Haushaltsplan berücksichtigt sind. Zustimmung und Lob für die gute Arbeit des Kinderhorts gab es anschließend von allen Fraktionen. Die Bedeutung der Ganztagsbetreuung in den Ferien speziell für berufstätige Eltern hob Stadträtin und Lehrerin Angelika Buchmann-Flaitz (SPD) hervor und sprach sich für eine noch engere Vernetzung mit der Schule aus.

Der Kinderhort Bing

Die "Bürgerinitiative zur Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern Wehr", kurz Bing, wurde 2005 auf Initiative mehrerer Eltern gegründet. Zum Mai 2016 hat die Stadt die Trägerschaft übernommen, da für Hortgründerin und Geschäftsführerin Nina Maurer-Pohl keine adäquate Nachfolge gefunden werden konnte. Im Kinderhort betreuen zwei Erzieherinnen aktuell 25 Grundschulkinder werktags in der Zeit von 12 bis 17 Uhr sowie in den Ferien. Angeboten werden Hausaufgabenbetreuung, ein gemeinsames Mittagessen und Freizeitaktivitäten. Die monatlichen Kosten je Kind betragen 150 Euro.