Wehr Gemeinderäte unter Druck

Was hat zur überraschenden Ablehnung des Ultraleicht-Flugplatzes auf dem Dinkelberg durch den Wehrer Gemeinderat geführt?

Heute hü – morgen hott. Dass ein Gemeinderat innerhalb von acht Wochen zwei völlig gegensätzliche Beschlüsse fast, ist äußerst bemerkenswert. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die Faktenlage in der Zwischenzeit kaum verändert hat. Es war vielmehr der enorme öffentliche Druck, dem sich die Gemeinderäte nun beugten und den Ultraleicht-Flugplatz ablehnten. Anwohner beklagten die Verlärmung, Landwirte und Vereine fürchteten eine Ungleichbehandlung und Umweltschützer gar ein Vogelsterben. Der enorme öffentliche Druck war schon in der rekordverdächtig langen Bürgerfragestunde vor der eigentlichen Gemeinderatssitzung zu spüren, als das Thema Flugplatz fast alle Wortbeiträge bestimmte. Dass die Argumentation nicht immer auf Fakten beruhte, zeigte sich in der infamen Frage der BUND-Vorsitzenden Inge Böttinger: Ob es denn zutreffe, dass Gemeinderäte vom Antragsteller zu einem Wein-Abend eingeladen worden seien, wollte sie wissen und weckte damit den Anschein eines korrupten Klüngels. Das habe ein Geschmäckle, so Böttinger. "Da ist überhaupt nichts dran", verwahrten sich die Fraktionen unisono gegen diese Unterstellung. Die Stimmung im Rat war spätestens zu diesem Zeitpunkt gekippt. Da konnte auch der den Ausgleich suchenden Bürgermeister nichts mehr ändern.

justus.obermeyer@suedkurier.de