Öfllingen Geldsegen für Diakonie: Land fördert Neubau eines Wohnheims

Für den Bau eines neuen Wohnheims für Menschen mit Behindeurng erhält der Diakonieverein Wehr-Öflingen vom Sozialministerium des Landes einen Zuschuss in Höhe von 700000 Euro. Insgesamt kostet das neue Wohnheim 2,4 Millionen. Es ist aber nicht die einzige Investition, die notwendig ist, damit die Einrichtungen der Diakonie den Anforderungen der neuen Landesheimbauverordnung genügen.

Wehr/Stuttgart – Gute Nachrichten hat der Diakonieverein Wehr-Öflingen aus Stuttgart erhalten: Im Rahmen des Landesprogramms zur Förderung des Baus von Behinderteneinrichtungen erhält der Verein einen Zuschuss von rund 700000 Euro für ein geplantes Neubauvorhaben in Wehr. Dabei handelt es sich um ein Wohnheim mit 24 Plätzen, das in der Kreuzmattstraße unweit der Textilveredelung Dreiländereck, entstehen und 2,4 Millionen Euro kosten werde, sagt der Diakonieverein-Vorsitzende Rainer Kaskel. Notwendig werde das Vorhaben wegen einer Neuregelung der Landesheimbauverordnung, die 2019 in Kraft tritt. Diese Gesetzesnovellierung ziehe für die Diakonie insgesamt Investitionen von über vier Millionen Euro nach sich.

Konkret sieht die neue Heimbauverordnung des Landes vor, dass künftig keine Doppelzimmer mehr belegt werden dürfen und die Einzelzimmer mindestens 14 Quadratmeter groß sein müssen, führt Kaskel im Gespräch mit unserer Zeitung näher aus: "In unseren Einrichtungen müssen somit 42 Wohnplätze neu- oder umgebaut werden." Das Projekt in der Kreuzmatt sei somit ein ein wesentlicher Faktor zum Gelingen der Anpassung an die neuen rechtlichen Vorgaben. Geplant ist ein zweistöckiges Gebäude. "Das Gelände ist hervorragend für die Bedürfnisse unserer Leute geeignet", so Kaskel. Es sei nicht nur weitläufig und erschwinglich gewesen, sondern es handle sich um ein ruhig gelegenes Grundstück, das von der Wehra auf der einen und von Wald auf der anderen Seite begrenzt werde.

Da die Bauvoranfrage bereits genehmigt worden sei, rechnet Rainer Kaskel im weiteren Genehmigungsverfahren auch mit wenig Schwierigkeiten. Derzeit laufe die Detailplanung, der offizielle Bauantrag soll in etwa vier Wochen gestellt werden – im Anschluss an die Hauptversammlung des Diakonievereins, wo die Pläne nochmals im Einzelnen vorgestellt werden.

Die nun vom Land gewährten Fördermittel machen laut Kaskel etwa 30 Prozent der Baukosten aus – wesentlich mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Freude bei allen Beteiligten vor und hinter den Kulissen sei groß: "Nun kann es endlich los gehen." Der Eigenanteil des Diakonievereins an den 2,4 Millionen Euro Baukosten betrage laut Kaskel 15 Prozent. 25 Prozent sollen über Kreditaufnahmen gedeckt werden. Höchstens 120000 Euro erwartet der Diakonieverein vom Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS). Auf diese Summe sei die Förderung gedeckelt, so Kaskel.

"Wir können froh sein, dass wir außerdem über eine Reihe von wohlmeinenden Förderern verfügen und auch die Hanna-und-Paul-Gräb-Stiftung im Rücken haben", betont der Vorsitzende des Diakonievereins. Das gelte besonders auch im Hinblick auf die weiteren Maßnahmen, die in den nächsten Monaten noch anstehen. Denn abgesehen von dem Neubau seien außerdem Umbaumaßnahmen im Haupthaus und das Nebengebäude in der Paul-Gräb-Straße notwendig, die sich insgesamt noch einmal auf 1,8 Millionen Euro belaufen dürften. Ein Wohnheim der Diakonie im Rickenbacher Ortsteil Hottingen muss hingegen aufgegeben werden.

Mit dem Förderprogramm will das Land Menschen mit Behinderungen dabei unterstützen, "besser an der Gesellschaft teilhaben und ihr Leben unabhängiger führen zu können", wie es Sozialminister Manfred Lucha darstellt. Die jetzt ausgeschütteten Fördermittel sind die zweite Tranche dieses Jahres, mit denen Wohnbauvorhaben unterstützt werden. Das Gesamtvolumen an Fördermittel beträgt laut Lucha 19,4 Millionen Euro.