Wehr Gedmeinderat sucht Kita-Standort

Zehn Vorschläge für achte städtische Einrichtung liegen auf dem Tisch.

Die Stadtverwaltung hält das Areal des früheren Krankenhauses für den bestmöglichen Standort für einen weiteren städtischen Kindergarten. Nach wochenlanger öffentlicher Diskussion wird sich der Gemeinderat am kommenden Dienstag mit der Standortfrage befassen und zwei bis drei Vorschläge in die engere Auswahl nehmen. Eine endgültige Entscheidung soll dann im Juni fallen.

Dass die Stadt Wehr einen weiteren Kindergarten braucht – darüber herrscht mittlerweile weitgehend Einigkeit. Hatten einige Gemeinderäte in den vergangenen Monaten gehofft, mit den Millionen-Investitionen in den Jahren 2003 bis 2015 als der Öflinger Kindergarten St. Elisabeth und die Kita Zelg neu gebaut wurden, bleibe die Stadt auf ein paar Jahre vor weiteren Investitionen verschont, sehen sie sich nun durch die Fakten eines Besseren belehrt: Laut aktuellem Kindergartenbedarfsplan fehlen in der Kernstadt derzeit 25 Plätze für Über-Drei-Jährige. Die Tendenz ist steigend, denn durch Zuzüge werde der Bedarf an Betreuungsplätzen bald weiter steigen, heißt es in der Vorlage für den Gemeinderat. Allein durch die Bewohner des Baugebiets Große Zelg Teil 3 rechnet die Stadt mit über 20 zusätzlichen Kindergartenkindern.

Hinzu kommt, dass die Rahmenbedingungen im bestehenden zweigruppigen Kindergarten In der Au alles andere als optimal sind. Allein schon die Trennung des Hauptgebäudes vom Außengelände durch die Straße, die das Gewerbegebiet durchschneidet, sei auf Dauer nicht hinnehmbar.

Schon vor einem Jahr machte Bürgermeister Michael Thater den Vorschlag, einen weiteren Kindergarten zu bauen, in dem die Einrichtung In der Au aufgeht. Die Idee, an Stelle des alten Wehrer Krankenhauses an der Georg-Kerner-Straße einen Neubau zu errichten, in dem Erdgeschoss ein Kindergarten und im ersten Stockwerk ein Familienzentrum mit Beratungs- und Therapieräumen unterzubringen, fand seinerzeit allerdings keine Mehrheit in der damals noch nicht-öffentlichen Diskussion. Vor allem die CDU-Fraktion hält die Georg-Kerner Straße bislang für keinen guten Standort. In der bisher vorliegenden Planung gebe es angesichts der geplanten massiven Wohnbebauung auf der Fläche des alten Krankenhaus-Parks zu wenig Platz für eine Spielfläche, argumentierte beispielsweise CDU-Stadtrat Paul Erhart. Seine Fraktion stieß die öffentliche Diskussion mit einem eigenen Standortvorschlag an: Hinter dem Feuerwehrhaus, am Ende der Austraße solle eine neue Kinderbetreuungseinrichtung entstehen, so die Christdemokraten. In der Folge brachten sich auch die SPD-Fraktionen sowie Republikaner-Stadtrat Wolfgang Meier mit eigenen Standortvorschlägen ein.

Zehn Standortvorschläge hat die Stadtverwaltung zwischenzeitlich geprüft und mit einem Punktesystem bewertet. Am Besten schneidet dabei – wenig überraschend – die Georg-Kerner-Straße ab. Hier hat die Stadtverwaltung nun vier Planungsvarianten vorgelegt, die neben dem Kindergarten auch ein Familienzentrum enthalten. Eine Variante sieht den Neubau an Stelle des alten Krankenhauses vor, drei andere die Bebauung der Parkfläche. Diese drei Varianten würden allerdings dem Bebauungsplan widersprechen, den der Gemeinderat erst im Februar auf den Weg gebracht hat.

Am kommenden Dienstag will der Gemeinderat zwei bis drei Varianten auswählen, im Juni soll dann die endgültige Entscheidung fallen. Der Baubeginn ist ab 2018 vorgesehen, frühester Fertigstellungstermin wäre laut Stadtverwaltung Ende 2019 oder Anfang 2020.

Standortvorschläge für den neuen Kindergarten

Georg-Kerner-Straße, Altes Krankenhaus; Bewertung der Stadtverwaltung: gut geeignet.