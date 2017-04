Wehr Frost gefährdet Obsternte

Vergleichsweise glimpflich haben die Obstbäume auf dem Dinkelberg die Frostnächte der vergangenen Woche überstanden.

"Im Moment sieht es nicht so schlimm aus", so Experte Peter Felber. Zwar seien die Kirschbäume teilweise schwer geschädigt, Apfel-, Pfirsich- und Birnbäume hätten hingegen die Minusgrade auf den ersten Blick gut überstanden. "Man muss allerdings abwarten, möglicherweise werfen die Bäume die jungen Blütenstände noch später ab", will Felber noch keine endgültige Entwarnung geben. Mit einem Totalausfall ist bei der Walnussernte zu rechnen. Die Nussbäume seien in Wehr flächendeckend schwarz. Auch empfindlichere Pflanzen wie Weinreben oder Reneclauden hätten erhebliche Schäden abbekommen. Mit 5 Grad unter Null war die Nacht zum Freitag die kälteste.