Wehr Fröhliches Miteinander im Haus der Diakonie

Beim traditionellen Sommerfest in der Öflinger Einrichtung feiern Bewohner und Gäste gemeinsam.

Eine seit langem gehegte Tradition in Öflingen ist das Sommerfest vom Haus der Diakonie. Dazu wird jedes Mal die obere Brühlstraße und Paul-Gräb-Straße entlang der Diakonieeinrichtungen gesperrt. Vom morgendlichen Gottesdienst bis zur Führung durch das Haus gestaltet sich das Fest regelmäßig als eine selbstbewusste Form des Miteinanders. In diesem Jahr gab es zusätzlich den Einblick in den aktuellen Stand der Umbaumaßnahmen.

82 Bewohner sind aktuell in den Einrichtungen der Diakonie in Öflingen; die Außenstelle Hottingen gehört dazu. "Ein zu Hause bieten", so der pädagogische Leiter Martin Bursch, bleibe weiterhin der besondere Anspruch der Öflinger Institution. Kunst an allen Ecken und Ende im ganzen Haus, auch in den benachbarten Wohngruppen wird diese Besonderheit gepflegt. Der kommende Wandel ist den Bewohnern bekannt und bewusst. Da werden vorübergehende Veränderungen mit Neugierde durchaus begrüßt. Auch der generelle Anspruch habe sich verändert. Bursch betonte dabei, dass viele neue Mitbewohner bereits bei den Eltern oder Geschwistern in Einzelzimmer groß geworden sind. Das wird in der 32 Jahre alten Einrichtung in Öflingen zukünftig berücksichtigt.

Den Besuchern aus der ganzen Region ist das liebgewonnene Sommerfest eine vertraute Heimstätte der eigenen Verwandtschaft. Das Hallo und die herzlichen Umarmungen waren den ganzen Tag wahrnehmbar. "Meinen Onkel besuchen" oder "den Vetter meines Mannes" – die Gründe sind privat und werden von vielen Teilnehmern nicht verschwiegen. Beim Fest selbst ist gleichzeitig auch immer Besuchertag. Mag es die gut bestückte Kuchen- und Tortentheke sein oder der Mittagstisch, vom Gottesdienst am Morgen bis zum abendlichen Ausklang war stehts reger Besuch da. Ein kleiner Flohmarkt ist immer sehr beliebt, auch bei den Bewohnern. Da wird das Taschengeld für eine neue CD gerne ausgegeben . Die Initiativehn der Haiti- und der Indienhilfe haben sich neben dem Team der Bastelgruppe vom Haus aufgereiht. Musik gab es vom evangelischen Posaunenchor der Kirchengemeinde Bad Säckingen, dem Harmonikaorchester Öflingen und von der Tanz- und Partyband Zeitlos.

Viel Aufmerksamkeit hat im Vorfeld des Sommerfestes die Putzaktion rund um die Wohnanlagen erzeiugt. Die imposante Edelstahlplastik "Drei Kuben" von Alf Lechner strahlt wieder in ihrer ganzen Erscheinung. "Wieder Pikobello ums Haus, das waren wir selber" gestand Markus. Eine vertraute Eigendynamik hat das Fest und schon am Morgen nach dem Inklusions-Gottesdienst von Pfarrer Martin Rathgeber sind die langjährigen Bewohner vorgestellt und geehrt worden. Drei davon sind bereits seit 25 Jahren in dem Haus in Öflingen.