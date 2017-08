Wehr Frischer Wind bei Kownatzki

Günter Ebi, neuer Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter beim Öflinger Zahnrad- und Getriebehersteller stellt sich vor.

Mit einer gehörigen Portion Optimismus blickt der neue Geschäftsführer der Kownatzki Premium Gears, Günter Ebi, in die Zukunft. "Die Auftragslage ist sehr gut, das reicht schon bis ins kommende Jahr hinein", strahlt der 61-Jährige. Seit Anfang August ist Günter Ebi nicht nur Chef im Öflinger Traditionsunternehmen, sondern auch Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens, das 2016 aus der Zahnradfabrik Kownatzki hervorging.

"Ich kannte die Firma Kownatzki schon seit meiner Zeit bei Sensoplan", erzählt Ebi. Die Öflinger fertigten für den Hohentengener Generatorenhersteller einige mechanische Bauteile. "Als mich Jürgen Kownatzki im vergangenen Jahr gefragt hat, ob ich bei dem neuen Unternehmen Kownatzki Premium Gears einsteigen will, habe ich mir die Sache angeschaut und schnell festgestellt: Das passt!" Er wagte den Schritt, erwarb die Mehrheit des Unternehmens und übernahm nun die alleinige Geschäftsführung. Zweifellos ein ungewöhnlicher Schritt für einen 61-Jährigen, der bis vor vier Jahren Geschäftsführer des von ihm gegründeten Unternehmens Sensoplan war. "Ich bin mit Herzblut Unternehmer", erklärt Ebi seine Motivation. Auch in den letzten vier Jahren war er unternehmerisch tätig, wenn auch nicht im operativen Geschäft. Ganz bodenständig beschäftigte sich Ebi außerdem als Nebenerwerbslandwirt auf dem Hof seiner Familie.

"Günter Ebi ist ein Vollblut-Unternehmer. Ein Glücksfall für die Firma und die Familie Kownatzki", so Bürgermeister Michael Thater bei der offiziellen Vorstellung des neuen Chefs. Nach der zwischenzeitlichen Insolvenz 2016 habe man sich bei der Stadt Sorgen gemacht, nun freue man sich, dass es bei der "Perle der Wirtschaftskraft der Stadt Wehr" – so Thater über die Firma – auch in Zukunft weiter geht.

"Wir sind breit aufgestellt", nennt Ebi eine Stärke seiner Firma. Rund 300 Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau zählt der Geschäftstführer; die Gefahr einer Abhängigkeit, wie sie viele Automobilzulieferer erleben, bestehe da kaum. "Wir setzen sehr stark auf die Digitalisierung", so Ebi. In Zeiten, in denen im Markt kaum Qualitätsunterschiede auszumachen sind, gelte es, Kundenwünsche möglichst schnell und fleixibel zu erfüllen. Eine wichtige Säule der Firma will Ebi verstärken: Großgetriebe, beispielsweise bei dem Bau von Generatoren. "Hier bringe ich natürlich einige Erfahrung mit", so Ebi, der mit einem stärkeren Service-Angebot die Kunden überzeugen will. "Wir werden dadurch auch internationaler", in Schweden und Belgien habe die Firma bereits erste Fühler ausgestreckt.

"Service braucht natürlich Manpower", stellt Günter Ebi eine Aufstockung des Personals in Aussicht – und dies nicht nur im Außendienst, sondern auch in der Produktion in Öflingen. Derzeit sind es rund 70 Mitarbeiter, diese Zahl soll aber wieder steigen. "Der Wert der Firma ist das Know-How, und somit das Personal." Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, legt Ebi großen Wert auf die Ausbildung. Elf Auszubildende beschäftigt die Firma aktuell. Ab September wird Kownatzki Premium Gears zudem mit der Dualen Hochschule Lörrach in der Ingenieursausbildung zusammenarbeiten.