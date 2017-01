Wehr Frischer Aufwind für Wehrer Segelfluggruppe

Wehrer Verein zieht Bilanz. Mitglieder wählen Manuel Matt zum Vorsitzenden. Er löst seinen Onkel nach 18 Jahren an der Spitze ab.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wehr (ebr) Mit frischem Aufwind startet die Segelfluggruppe Wehr (SGW) in ihr 89. Vereinsjahr. Manuel Matt, der elf Jahre als Sportleiter fungiert hat, wurde bei der Hauptversammlung am Freitagabend im Storchehus einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Sein Onkel, Bernhard Matt, insgesamt 18 Jahre Vereinsoberhaupt, kandidierte aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr. Langjährige Mitgliedschaft hat aber bei der SGW Tradition. Der seit 66 Jahren im Verein auf verschiedene Weise aktiv agierende Bernhard Kuhne wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft und langjährige Tätigkeit als Sportleiter bei der SGW erhielt Bernhard Kohlbrenner eine besondere Ehrung. Das Erfreulichste beim Rückblick des Vorsitzender Bernhard Matt auf das vergangene Flugjahr war die Tatsache, dass man keine schweren Unfälle oder Personenschäden zu verzeichnen hatte.

Insgesamt habe man in Hütten 233 Starts und 363 Flugstunden durchführen können. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr sei dem verregneten Frühjahr zuzuschreiben. Besseres Flugwetter hatte man hingegen beim Hotzenwaldwettbewerb und beim Familien-Drachenfest. Auch bei den Projekttagen mit interessiertem jugendlichen Nachwuchs, wie mit der Realschule Wehr, der Gesamtschule Rickenbach, dem Kinderferienprogramm und besonders dem Fliegen mit Flüchtlingskindern aus Wehr und Rickenbach konnte man ideale Bedingungen verzeichnen. Für den verhinderten Werkstattleiter Thomas de Kamp vermeldete Vorsitzender Matt, dass an den Segelflugzeugen und am Motorsegler viel Werkstattarbeit geleistet wurde und alle Fluggeräte als flugtechnisch einwandfrei abgenommen wurden.

Über die Aktivitäten der Jugendgruppe berichtete deren Leiterin Lucia Liehr. Sie informierte besonders über die Pfingstflugtage, das Landesjugendtreffen und das Gipfeltreffen am Feldberg.

Über besondere Flugleistungen berichtete Sportleiter Manuel Matt. Dank guter Flüge von Wehrer Piloten hätte die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald nach 2012 zum zweiten Mal den baden-württembergischen Landeswettbewerb im Streckenflug gewinnen können, verkündete der Sportleiter noch einmal stolz. Mit dem „Einenkel-Wagner-Pokal“, für den punkthöchsten und weitesten Flug der Saison über 732 Kilometer, konnte er Johannes Kammerer auszeichnen. Als bester Nachwuchspilot wurde Cedrick Kübeck für seinen hervorragenden Ausbildungsabschluss mit dem „Roland-Rausch-Pokal vom Sportleiter geehrt. Die von Ehrenmitglied Eberhard Volk beantragte Entlastung des Gesamtvorstandes honorierte die Versammlung mit aller Einstimmigkeit. Der Verein sei hervorragend organisiert, so Volk. Dies betonte auch Bürgermeister-Stellvertreter Paul Erhart im Namen der Stadt Wehr. Die SGW sei gut aufgestellt. Der stellvertretende Vorsitzende Erich Stächelin würdigte abschließend die Verdienste des bisherigen Vereinschefs Bernhard Matt. Dieser sei für 18 Jahre ein Super-vorsitzender gewesen. Für den aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidierenden Schriftführer Bernhard Egger wurde die bisherige Jugendleiterin Lucia Liehr gewählt. Für sie rückt jetzt Christian Stoll in den Nachwuchsbereich. Neuer Sportleiter wurde Martin Münch und neuer Ausbildungsleiter Georg Liehr. Manfred Friede ist als Rechner der Motorseglerkasse bestätigt worden. Zum neuen zweiten Kassenprüfer gewählt wurde Martin Matt.

Der Verein

Die Wehrer Segelfluggruppe, eine der vier Gruppen der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald, wurde 1929 gegründet. Sie zählt 221 Fördermitglieder, 46 aktive Segelflieger und sieben Ehrenmitglieder.

Weitere Infos im Internet: