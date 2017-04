Wehr Freibad Wehr: DLRG verstärkt Team der Rettungsschwimmer

Die DLRG Wehr sieht sich für kommende Freibadsaison mit 15 Rettungsschwimmern gut aufgestellt. Bürgermeister Michael Thater hat in der Hauptversammlung des Vereins die Bedeutung der DLRG für Wachdienste und Schwimmkurse hervorgehoben.

Nur etwa 20 bis 25 Prozent des sonst üblichen Wachdienstes konnte die Ortsgruppe Wehr der DLRG im vergangenen Sommer im Freibad leisten. Für die Badesaison 2017 hofft der Vorsitzende, Odin Schön, darauf, dass der Dienst wieder im üblichen Ausmaß geleistet wird, erklärte er während der Hauptversammlung am Freitag. Mit vier neuen Rettungsschwimmern sei die DLRG nun wieder besser aufgestellt, ist Schön überzeugt. Nach dem Wintertraining sei die Zahl der Rettungsschwimmer damit auf 15 gestiegen, berichtete der Technische Leiter Ralf Schlüschen. Damit sollte es eigentlich möglich sein, den Wachdienst wieder in dem Umfang zu leisten, wie man es von der DLRG in Wehr gewohnt sei.

„Wir sind im Freibad auf die DLRG angewiesen“, appellierte auch Bürgermeister Michael Thater an die Verantwortlichen, den Wachdienst für das Jahr 2017 wieder auszudehnen. Wenn das Freibad im Sommer mit 2000 Gästen voll besetzt ist, sei es unmöglich, dass der Schwimmmeister allein überall seine Augen habe. So baut der Rathauschef auf die Unterstützung der DLRG. Ein wichtiger Partner sei die DLRG auch bei den Kinderschwimmkursen. „Es ist wichtig, dass unsere Kinder Schwimmen lernen“, so Thater. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland 530 Menschen ertrunken, berichtete die Bezirksvorsitzende Jasmin Lais. Würden mehr Eltern ihren Kindern das Schwimmen beibringen oder sie in Schwimmkurse schicken, könnte diese Zahl deutlich gesenkt werden.

Interesse an der DLRG ist vorhanden. Die Zahl der Mitglieder stieg auf aktuell 180, so viele wie noch nie in der 70-jährigen Geschichte der Ortsgruppe. Vor allem bei Kindern sei erfreulicherweise ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, berichtete Schön. Bei Jugendlichen und Erwachsenen dagegen stagnierten die Zahlen.

Um den Menschen, die als Flüchtlinge nach Wehr kamen und auch als Gäste das Freibad besuchen werden, die dort geltenden Baderegeln zu erläutern, erwägt die Stadt, Tafeln mit den Regeln in verschiedenen Sprachen anzubringen. So soll das ungestörte Miteinander im Bad ermöglicht werden.

Alles beim Alten hieß es nach den Vorstandswahlen. Der Vorsitzende Odin Schön, sein Stellvertreter Marc Schäuble, Kassierer Eberhard Schmidt, Schriftführer Vincent Schmidt sowie der Technische Leiter Ralf Schlüschen wurden wiedergewählt. Schön durfte zahlreiche Mitglieder für ihre Treue zur DLRG ehren, zur Hauptversammlung erschienen waren nur zwei. Horst Zastrow wurde für 40 Jahre ausgezeichnet, Rita Augstein, Jessica Bauer, Vera Brokatzky, Roman Klaiber, Stefan Raffling, Judith Schnell und Stefan Schwil für 25 Jahre. Cornelia Rebhan, Sandra Rebhan und Mike Bauer gehören der Ortsgruppe seit zehn Jahren an.