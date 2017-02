Wehr Frauenpower stürmt Wehrer Rathaus

Die traditionelle Wiiberrätschede am gestrigen Dienstag setzte Bürgermeister Michale Thater charmant ab. Der befreite Rathauschef bewirtete die Damen dann im Trausaal – sang, schunkelte und tanzte.

"Ein Tag ohne Süßes ist möglich, aber total sinnlos." Susanne Kallweit, Organisatorin der "Wiiberrätschede" in Wehr, brachte es beim Empfang der Wiiber im Rathaus auf den Punkt. Selten strahlte ein Machthaber so sehr wie Bürgi Michael Thater, als die Meute ihn am Dienstag absetzte. Als Herr von zwei Rathäusern durfte dieser gleich zweimal die Wiiber empfangen. Am Dritten Faiße in Öflingen, am Fasnachtsdienstag in Wehr.

Im Trausaal bewirtete er am Dienstag, sang, schunkelte und tanzte mit den Damen. Sogar gereimt hatte der Bürgi für die Wiiber: "Narri ihr Wiiber und Narro, es isch ä Freud, dass ihr sind cho, au do Johr wiieder do ins Rothus, und tribet alle böse Geischter us." Susanne Kallweit hatte sich auch wieder etwas zusammengereimt für den Sturm aufs Rathaus.

Sie klagte über die Probleme mit der Figur. "Wir sind den Winterspeck los, wir haben jetzt Frühlingsrollen." Und sie stellte fest, dass Bewegung und gesunde Ernährung nicht gegen die Pfunde hilft. Die besten Beispiele dafür seien Pferde und Wale. Beide seien ständig in Bewegung, ernährten sich vegetarisch oder von Fisch, eine schlanke Figur hätten sie dennoch nicht. Aber am Fasnachtsdienstag sollen sich die Wiiber eigentlich keine Gedanken um die Figur machen. An diesem Tag sollen sie einfach feiern.

Oder wie es die Gruppe der Damen in hellblau formulierte: "Wie nehmen es heute nicht so genau, deswegen sind wir alle blau." Nach einer Stunde war alles vorbei, da zogen die Wiiber weiter durch die Stadt und trafen sich am Nachmittag im Gasthaus Krone, wo sie feierten, bis am Abend die Fasnacht zum Scheiterhaufen geführt und verbrannt wurde.