Öflingen Förderverein der Grundschule Öflingen zieht positive Bilanz

Neues Ballspielgerät für den Schulhof wird von den Kindern gut angenommen. Ein Flohmarkt ist für den 20. Mai vorgesehen.

Öflingen – Einen positiven Blick zurück warf der Förderverein der Grundschule Öflingen in seiner Hauptversammlung. Das im Vorjahr gesteckte Ziel, dem Schulhof ein neues Gesicht zu geben, konnte teilweise schon in die Tat umgesetzt werden. So hat der Verein ein attraktives Ballspielgerät angeschafft, das besonders in den großen Pausen und während der Mittagsbetreuung von den Kindern in Beschlag genommen wird. Zum weiteren Aktionsprogramm des Vereins zählten die Finanzierung von Autorenlesungen in der Mediathek und die Unterstützung bei sportlichen Ereignissen wie dem Minimarathon in Waldshut und dem Kreisjugendskitag in Bernau. Auch in diesem Jahr finanzierte der Förderverein den Besuch des Science Mobils für die Dritt- und Viertklässler. Die Erstklässler durften dafür das Theater in Rheinfelden besuchen, wofür der Verein die Eintrittskarten finanziert hat.

Der Mitgliederbestand hat sich stabil bei knapp 80 Mitgliedern eingependelt. Im Vorstand haben sich durch die Neuwahlen keine Veränderungen ergeben. Im Amt der ersten Vorsitzenden wurde Marion Trefzger für zwei weitere Jahre bestätigt.

Viel vorgenommen hat sich der Förderverein auch für das neue Geschäftsjahr. Das erste Großereignis wird ein Flohmarkt am 20. Mai auf dem Schulhof sein. Dabei können Privatanbieter bereitgestellte Tische anmieten und es gibt eine Kuchen- und Getränketheke für die Stärkung. Verkauft werden außerdem gebrauchte Gegenstände der Schule wie alte Landkarten, Stühle, Schaukästen, Bücher und für den Sportunterricht nicht mehr geeignete Geräte.

Finanziert werden sollen in diesem Jahr unter anderem ein großer Teil der Schulprojekttage. Der Zirkus „Papperlapapp“ aus Bad Säckingen wird dafür die Schule drei Tage lang in eine Arena verwandeln und 120 kleine Artisten werden zum Abschluss eine große Vorstellung in der Halle geben.

Aber auch der Schulhofgestaltung sowie dem Bewegungsangebot während der Pausen möchte sich der Förderverein weiterhin widmen und plant deshalb die erneute Anschaffung eines größeren Spielgerätes sowie den festen Aufbau eines Materialdepots für Bälle, Schläger und andere Kleingeräte für die Pausen.