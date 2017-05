Wehr Förderverein der Gemeinschaftsschule Wehr hat neuen Vorstand

Katrin Huber-Sheik und Katrin Baumgard wurden bei der jüngsten Mitgliederversammlung zu den neuen Vorsitzenden gewählt; die Kasse führt weiterhin Antje Kaiser, neue Schriftführerin ist Annette Frey.

Wehr – Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Gemeinschaftsschule ist fast der komplette Vorstand neu besetzt worden. Nach langjähriger, aktiver Vorstandstätigkeit gaben die bisherigen Vorsitzenden Olaf Bläsing und Christian Stratz ihre Ämter ab, da ihre Kinder die Schule bereits im letzten Schuljahr abgeschlossen haben. „Der Vorstand des Fördervereins sollte aus der aktiven Elternschaft kommen“, meinte Olaf Bläsing und Christian Stratz ergänzte: „Ich habe einfach kein „Ohr“ mehr an der Schule.“ Der Schulleiter Herr Bosch bedankte sich für ihr großes Engagement und überreichte beiden ein kleines Präsent. Beide sicherten zu, auch weiterhin den Förderverein zu unterstützen.

Das neue Vorstandsteam besteht aus vier Frauen. Die neuen Vorsitzenden sind Katrin Huber-Sheik und Katrin Baumgard, die Kasse führt weiterhin Antje Kaiser und neue Schriftführerin ist Annette Frey. Sie werden unterstützt von den Beisitzern Stefan Braun und Olaf Bläsing.

Einen aktuellen Schwerpunkt sieht der neue Vorstand in der Fertigstellung des Projekts „Schüler-Lounge“ und möchte auch die Grundschule mehr in den Blick nehmen. Beim ersten Arbeitstreffen des Fördervereins am 21. Juni um 19.30 Uhr in der Aula der Gemeinschaftsschule wollen der neue Vorstand und interessierte Eltern die wichtigsten Themen für das aktuelle und kommende Schuljahr besprechen.