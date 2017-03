Wehr Förderkreis der Mediathek braucht neue Mitglieder

Der Förderkreis der Mediathek Wehr will aktiv um neue Mitglieder werben. Geworben werden soll in diesem Jahr unter anderem bei der Teilnahme am Naturparkmarkt am 28. Mai und beim Bücherflohmarkt des Förderkreises am 22. Juli.

Mit verschiedenen Aktionen will der Förderkreis der Mediathek in diesem Jahr aktiv neue Mitglieder werben, kündigte die Vorsitzende Sonja Birkle während der Hauptversammlung des Vereins am Mittwoch an. Von den 85 Mitgliedern seien etwa 20 nur noch als Karteileichen in der Statistik, erklärte Kassierer Clemens Thoma. Die Euphorie der Anfangsjahre, als viele Lesefans sich dem Förderkreis anschlossen, scheint vorbei. Nun gilt es, neue Mitglieder und Unterstützer zu finden, um die Arbeit des Vereins fortzusetzen.

Diese besteht unter anderem in der finanziellen Unterstützung der Mediathek. 5300 Euro flossen im vergangenen Jahr vom Förderkreis in die Leseförderung, die der Verein besonders unterstützt. Mediathekleiterin Anne Kalmbach kündigte an, dass sich die Mediathek auch in diesem Jahr an der Sommerleseaktion „Heiß auf Lesen“ beteiligen wird. 68 Kinder nahmen im vergangenen Jahr daran teil, die Mediathek schaffte 200 Bücher für diese Aktion an, die vom Förderkreis bezahlt wurden. Die Aktion sei ein großer Erfolg gewesen und habe gezeigt, dass Lesen doch noch im Trend liege, so Kalmbach.

Um eben solche Aktionen finanzieren zu können, braucht der Förderkreis Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag ist die wichtigste Einnahmequelle des Vereins. Geworben werden soll in diesem Jahr unter anderem bei der Teilnahme am Naturparkmarkt am 28. Mai und beim Bücherflohmarkt des Förderkreises am 22. Juli. Eine wesentliche Aufgabe für die Zukunft der Mediathek sieht Anne Kalmbach darin, den Kontakt zu den Schulen zu intensivieren.



Durch die zunehmende Ganztagsbetreuung der Kinder und Jugendlichen sei deren Besuch in der Mediathek an den Nachmittagen unter der Woche deutlich zurückgegangen. Auch, wenn Kinder und Jugendliche nicht mehr so oft in die Mediathek kommen, beträgt der Anteil der Kinderbücher bei der Ausleihe gedruckter Medien dennoch gut 43 Prozent. Insgesamt sei die Zahl der Ausleihen um 4,1 Prozent rückläufig gewesen, wovon beinahe alle Medien betroffen gewesen seien. Es sei ein allgemeiner Trend, von dem alle öffentlichen Büchereien betroffen seien, berichtete Kalmbach.



Besonders bei Filmen sei der Rückgang deutlich. 19 Prozent bei den Erwachsenenfilmen und fünf Prozent bei Kinderfilmen sei die Ausleihe zurückgegangen. Kalmbach führt dies auf das Aufkommen der Streamingdienste zurück. „Immer mehr Leute laden sich Filme nur noch herunter“, ist Kalmbach überzeugt. Erstaunlicherweise ging die Ausleihe bei Gesellschaftsspielen mit einem Plus von 17 Prozent deutlich nach oben. Bei Romanen und Kinderbüchern falle der Rückgang mit nur zwei Prozent sehr moderat aus.

Ein wichtiger Punkt in der Arbeit der Mediathek des Vorjahres sei die Flüchtlingsarbeit gewesen. Viele der Menschen, die in der Gemeinschaftsunterkunft in der Egertenstraße untergebracht sind, hätten auch die Mediathek für sich entdeckt. Zunächst vor allem, um das WLAN zu nutzen, zunehmend aber auch für Ausleihen. Die Mediathek veranstaltete 2016 vier Abende, an denen Flüchtlinge von ihrer Flucht erzählten. Es sei erstaunlich gewesen, welchen Zuspruch die Veranstaltungen erfahren hätten.