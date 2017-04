Wehr Feuerwehrleute der Abteilungen Wehr und Bad Säckingen bei Drehleiterschulung

Zwei Experten aus Hamburg gaben auf dem Talschulplatz Tipps für die richtige Anwendung des für Rettungseinsätze so wichtigen Geräts. Denn: Die Möglichkeiten der Technik zu kennen, spart Zeit und kann im Ernstfall sogar über Leben und Tod entscheiden.

Wehr – „Du bist ein Drehturm.“ Wer wollte das nicht schon immer mal sein? Was zuerst albern klingt, kann im Ernstfall aber vielleicht Leben retten. Am Wochenende ließen sich Feuerwehrleute aus Wehr und Bad Säckingen die Feinheiten ihrer Drehleitern von zwei Spezialisten aus Hamburg erläutern und kamen dabei ins Staunen.

„Man muss die Möglichkeiten kennen und ausreizen. Das spart im Einsatz Zeit und das kann wiederum über Leben und Tod entscheiden“, erklärt Lars Scheugl, Berufsfeuerwehrmann aus Hamburg, Ausbilder an der Landesfeuerwehrschule Hamburg und Mitinhaber der Firma "Drehleiterausbildung.de" im niedersächsischen Soltau. Gemeinsam mit Jörg Kurtz – gleiche Qualifikation und der andere Firmeninhaber – war Scheugl am Samstag und Sonntag vor Ort. Insgesamt 32 Feuerwehrleute, jeweils 16 aus Wehr und Bad Säckingen, wurden an ihren Drehleitern geschult. „Das macht jetzt natürlich besonders viel Sinn, weil unsere Drehleiter neu ist und so viele Möglichkeiten bietet, die wir erstmal kennenlernen müssen“, erklärt Niccolo Bibbo, Stadtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wehr.

Insgesamt vier Gruppen aus je acht Feuerwehrleuten wurden auf den beiden Drehleitern aus Wehr und Bad Säckingen geschult. Auch abteilungsübergreifend, denn es gibt Einsätze, bei denen beide Abteilungen zusammenarbeiten. Da macht es schon Sinn, wenn man die Drehleiter der anderen Abteilung kennt. So wurde am Vormittag jeweils jede Menge theoretisches Wissen von den beiden Ausbildern vermittelt, am Nachmittag ging es dann mit den Drehleitern unter anderem auf den Talschullatz, um die graue Theorie in lebendige Praxis umzusetzen.

Da kommt nun wieder der Satz „du bist ein Drehturm“ ins Spiel. Im Einsatz soll die Drehleiter sofort richtig platziert werden. Das bedeutet, dass sie so exakt wie möglich und so nah wie möglich an ein brennendes Gebäude gestellt werden soll. „Ein Meter zu weit weg kann unter Umständen bedeuten, dass man eine zu rettende Person nicht erreicht“ macht Scheugl deutlich, weshalb es wichtig ist, die Möglichkeiten auszureizen. Die Drehleiter sei ein Werkzeug für die Feuerwehrleute. Das beste Werkzeug funktioniere aber nur, wenn es auch richtig angewandt wird.

Und wie platziert man die Drehleiter nun richtig? Indem man sich in einen Drehturm hineinversetzt. Die Drehleiter sitzt nämlich auf einem Drehturm, der wiederum auf dem Feuerwehrfahrzeug angebracht ist. Mit ein paar ganz einfachen Tricks kann man so als Drehturm den richtigen Standort ermitteln. Viele Dinge, die Scheugl und Kurtz vermittelten, waren simpel, kennen muss man sie aber. So staunten die Feuerwehrleute, die selbst schon alle einige Jahre Feuerwehrdienst hinter sich haben, nicht schlecht, welche Möglichkeiten ihre beiden Drehleitern tatsächlich haben. Die riesigen Fahrzeuge passen in Einfahrten, die vorher viel zu eng erschienen, der mögliche Neigungswinkel des Fahrzeugs macht beim Zuschauen Sorge, ist aber tatsächlich kein Problem – so etwas wie stabile Seitenlage. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn die Leiter nicht nach oben, sondern von einer Brücke aus nach unten gefahren wird. Solche Einsätze haben die Feuerwehren aus Wehr und Bad Säckingen auch schon hinter sich, konnten ihr Wissen am Wochenende aber noch optimieren. „Diese Schulung macht wirklich Sinn“, war Bibbo begeistert von dem, was die beiden Berufsfeuerwehrleute an diesem Tag vermittelten.

Auf dem Talschulplatz sorgten die beiden Drehleitern natürlich für Aufsehen. Zahlreiche Besucher des Eiscafés schauten, was sich dort tat. Der ein oder andere kam dabei vielleicht auch zu der Erkenntnis, dass die Feuerwehrleute am Wochenende darauf verzichteten, ihre freie Zeit mit ihren Familien zu verbringen und dafür die Schulung auf sich nahmen, um den Schutz der Bevölkerung zu sichern – selbstverständlich ist das sicher nicht.