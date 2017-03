Wehr Feuerwehr mit Pilotprojekt an der Gemeinschaftsschule

Mit einer Feuerwehr-AG sollen die Fünftklässler für die Arbeit der Blaulicht-Truppe begeistert werden

Mit einer "Feuerwehr-AG" startet Ende April die Wehrer Feuerwehr ein Projekt an der Gemeinschaftsschule. Die Schüler der beiden fünften Klassen bekommen an neun Nachmittagen einen Einblick in die Aufgaben und die Arbeit der Blaulicht-Truppe. "Eine Kooperation, die für beide Seiten Früchte trägt", nennt Rektor Andreas Bosch die Arbeitsgemeinschaft, die derzeit von Lehrer Jürgen Haxel und Feuerwehrmann Florian Kikillus als Projektleiter vorbereitet wird.

"Wir wollen feuerwehrtechnisch die Augen zum Glänzen bringen", kündigt Kikillus an. Bei den neun Terminen geht es nicht nur um Theorie, sondern vor allem um die Praxis: Die Schüler erhalten Einblicke in die technische Ausrüstung – vom Feuerwehrschlauch über das Funkgerät bis zum Fuhrpark. Wo es möglich ist, sollen die Kinder selbst Hand anlegen und ausprobieren dürfen. Höhepunkt wird sicher die Vorführung der neuen Drehleiter sein, in dessen Korb die Schüler auch mal mitfahren und somit ihre Schule von oben sehen dürfen. Natürlich ist auch ein "Löschangriff" auf dem Schulhof geplant – hier können sich die Fünftklässler im Umgang mit Feuerlöschern probieren. "Unser Ziel ist, dass die Schule jede Woche die Fenster putzen muss, weil sich die anderen Klassen die Nase an den Scheiben platt drücken", verspricht Florian Kikillus neun Nachmittage "bei denen es auch mal nass und warm werden kann".

Der Jugendleiter der Wehrer Feuerwehr Christoph Rettig sieht in dem Projekt die Chance, Schüler für die Mitarbeit in der Jugendfeuerwehr zu begeistern. "80 Prozent unserer Aktiven kommen aus der eigenen Jugend", hebt Rettig die Bedeutung der Jugendarbeit für die Zukunft hervor. Derzeit sind jeweils 13 Jugendliche in den beiden Jugendfeuerwehren in Wehr und Öflingen aktiv. "Wir könnten natürlich nochmal 15 Jugendliche aufnehmen und ausbilden", so Rettig. Gerade die Fünftklässler seien in einem idealen Einstiegsalter. Natürlich können die Jugendlichen montags abends auch in der Probe der Jugendfeuerwehr reinschnuppern", ergänzt der Wehrer Abteilungskommandant Marco Test.

Gemeinschaftsschul-Rektor Andreas Bosch zollt den Feuerwehrleuten für ihr Engagement an seiner Schule höchsten Respekt: "Alle arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich an diesem Projekt, sie müssen dafür Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen. Dafür gebührt ihnen mein Dank", so Bosch. Auch die Idee, den teilnehmenden Schülern Urkunden als Alarm-Helfer zu überreichen und sie mit eigenen Warnwesten auszustatten, begrüßt Bosch. Bei Alarm-Übungen könnten diese Helfer selbst Verantwortung übernehmen und beispielsweise ihre Mitschüler zum Sammelplatz führen.

Wie Stadtkommandant Nicolo Bibbo berichtet, beobachten auch einige benachbarte Feuerwehren und der Kreisfeuerwehrverband die das Schulprojekt. Denn der Nachwuchsmangel macht auch bei so lebenswichtigen Organisationen wie der Feuerwehr nicht Halt. Die Feuerwehr-AG wird daher als Pilotprojekt für die Zukunftssicherung gesehen. "Wir haben da eine gewisse Vorreiterrolle", freut sich Bibbo. Wenn das Projekt erfolgreich sei, werde es daher im kommenden Schuljahr nicht nur an der Wehrer Gemeinschaftsschule wiederholt.