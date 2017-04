Wehr Feuerwehr im Dauereinsatz: Schwere Unfall am Wehrer Berg

Fünf Einsätze an vier Tagen: Die Wehrer Feuerwehr hat derzeit außergewöhnlich viel zu tun. Am Mittwoch waren es zwei schwere Autounfälle, zu denen die Einsatzkräfte ausrücken mussten.

Am Vormittag kam es zwischen Wehr und Bergalingen zu einem schweren Unfall. Zur Bergung einer 77-jährigen Autofahrerin musste die Straße am Wehrer Berg zwischen 10.30 und 12 Uhr gesperrt werden. Zum Unfall war es nach Informationen an unsere Zeitung gekommen, als eine Frau mit ihrem Auto in der Nähe des Gasthauses Waldstüble von der Fahrbahn abkam. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie war alleine unterwegs und nach bisherigen Informationen war an dem Unfall kein anderer Wagen beteiligt. Die Feuerwehr Wehr musste die Frau bergen. Laut Stadtkommandant Nicola Bibbo war die Feuerwehr wegen der zunächst schwer einzuschätzenden Situation mit fünf Fahrzeugen und 40 Mann an der Unfallstelle.

Unmittelbar nach dem Einsatz wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Verkehrsunfall gerufen. Es galt auslaufende Betriebsstoffe, vor allem Diesel aufzunehmen. Ursache für den Unfall war ein über die Bundesstraße rennender Dachs. Ein PKW musste bremsen, die nachfolgenden zwei Autofahrer bemerkten dies zu spät und fuhren auf. Die Verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst übernommen und in das Krankenhaus gebracht. Der Dachs wurde ebenfalls verletzt und musste vom Jagdpächter erschossen werden.

Schon am Dienstagabend berichtete Stadtkommandant Nicola Bibbo von einem hohen Einsatzaufkommen in den vergangenen Tagen. Mehrfach musste die Feuerwehr wegen verdächtigem Brandgeruch und Rauch ausrücken. Diese Meldungen entpuppten sich zwar als Fehlalarme, ausdrücken musste die Feuerwehr dennoch.