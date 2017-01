Wehr Feuerwehr hilft nicht mehr beim Parkplatzdienst

Auch Absicherung bei Umzügen und Vereinsfesten nicht mehr möglich. Grund ist eine Änderung der Gesetzeslage im Land

Wehr (jub) Durch die Änderung des Feuerwehrgesetzes in Baden-Württemberg können Feuerwehr und Polizei zukünftig nicht mehr für freiwillige Serviceleistungen wie Umzugsabsicherungen oder Parkplatzdienste zur Verfügung stehen, erklärten Feuerwehrkommandant Nicola Bibbo und der Leiter des Polizeireviers Bad Säckingen Albert Zeh am Dienstag vor dem Gemeinderat.

Durch die Konzentration auf die eigentlichen Kernaufgaben könne man die Feuerwehr so schlagkräftiger machen, erklärte Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz am Dienstag vor dem Gemeinderat. Denn in der Vergangenheit wurde viel Personal in freiwillige Serviceleistungen gebunden, was gerade für eine freiwillige Feuerwehr wie in Wehr in Zukunft nicht mehr realisierbar sei, so auch Feuerwehrkommandant Nicola Bibbo.

Selbstverständlich werde man aber in Abstimmung mit dem Ordnungsamt auch in Zukunft bei Großveranstaltungen sowie Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr zu Verfügung stehen. Gleiches gelte auch für die Polizei, ergänzte der Leiter des Polizeireviers Bad Säckingen Albert Zeh.

Damit wolle man sich aber keineswegs aus der Öffentlichkeit zurückziehen, so Zeh zu einem Einwand von Gemeinderat Paul Erhart (CDU). Vielmehr werde durch die neue Regelung Klarheit hinsichtlich der Zuständigkeiten geschaffen und Spielraum für andere Projekte entstehen.

Jede genehmigungspflichtige Veranstaltung werde zukünftig entsprechend geprüft, erläuterte Bürgermeister Michael Thater auf Nachfrage der Gemeinderäte Kurt Wenk (SPD) und Bernhard Stockmar (CDU). Bei Umzügen und Veranstaltungen auf Straßen können durch die Straßenverkehrsbehörde wie gehabt entsprechende Absperrungen durch Barken und Schilder angeordnet werden. Deren Einhaltung sowie Einweisungen bei Parkplätzen könnten dann von Helfern des Veranstalters übernommen werden, schlug Stefan Schmitz vor. Dabei betonte Albert Zeh, dass diese, ebenso wie auch die Feuerwehr, keine offiziellen verkehrsregelnde Befugnisse hätten.

Bei Großveranstaltungen mit über 5000 Besuchern oder wenn offenes Feuer zum Einsatz komme, könne weiterhin die Brandsicherheitswache durch die Feuerwehr von der Stadt angeordnet werden. Die so entstehende Lücke, so Thater, könne zukünftig von Mitarbeitern des Ordnungsamtes, welche bereits in der Vergangenheit die Polizei unterstützt haben, gefüllt werden. Die Kosten hierfür können dank der neuen Gebührenordnung individuell festgesetzt werden, oder bei öffentlichem Interesse ganz entfallen, erklärte Schmitz.