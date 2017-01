Wehr Feinschliff für Zunftabende

Rund 80 Darsteller proben fürAuftritte am 10. und 11 Februar in der Stadthalle in Wehr. Narren greifen besondere Ereignisse auf und halten den Wehrern den Spiegel vor.

Wehr – „Wir sind jetzt beim Feinschliff.“ So die Aussage von Oliver Brüderle, Vorsitzender der Narrenzunft Wehr, zum Stand der Vorbereitungen für die beiden Wehrer Zunftabende. Am Freitag und Samstag, 10. und 11. Februar, wollen rund 80 Akteure auf der Bühne den Wehrern den Spiegel vorhalten und die Lachmuskeln kitzeln.

Konzentriert ging es am Samstag in der Stadthalle zu. Die Darsteller des Zunftabends probten ihre Nummern, besprachen sich zwischendurch mit Regisseur Wolfgang Steinmeier, änderten hier und da eine Kleinigkeit ab und spielten die ganze Nummer nochmal durch. Es war eine besondere Atmosphäre, die an diesem Samstag von morgens neun bis abends etwa 22 Uhr herrschte. Von dieser Anspannung soll an den beiden Zunftabenden möglichst nichts mehr zu spüren sein. Wie selbstverständlich sollen die Nummern dann daherkommen. Um diese Leichtigkeit vorzugaukeln, braucht es harte Arbeit.

Expressbus, Baustellen, Frisöre und Nagelstudios, Pokemon Go und sogar der Hirsch vom Hirschsprung werden beim Zunftabend in Wehr thematisiert, es ist ein weites Feld, das die Wehrer Narren in diesem Jahr beackern. Die besonderen Ereignisse des Jahres 2016 kommen auf den fasnächtlichen Prüfstand, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und realen Handlungen sind dabei garantiert nicht rein zufällig. So viel ist jetzt schon sicher. Seit Oktober laufen schon die Vorbereitungen für den Zunftabend, berichtet Oliver Brüderle. Kulissenbau, Kostüme schneidern, Texte schreiben und lernen, Choreografien überlegen und einstudieren – die Akteure sind wirklich schwer beschäftigt für die zwei Tage Frontalangriff aufs Zwerchfell.

So fanden inzwischen auch schon drei intensive Probentage in der Stadthalle statt, zuletzt am Samstag. Mit dabei waren neben Regisseur Wolfgang Steinmeier auch verschiedene Berater, die den Nummern eben den letzten Schliff geben.

Natürlich soll das Programm abwechslungsreich sein. So wird es neben den zahlreichen Sketchen auch wieder Tanznummern geben. Zum einen gleich zwei Jubiläumstänze von der Hexen- und der Maronizunft, zum anderen ist auch das Tanzstudio Iris Jaeger wieder mit von der Partie. Iris Jaeger und ihre Tänzerinnen kommen in diesem Jahr besonders süß daher – das ist lediglich eine Anspielung auf das Programm, das sich die Tanzcrew ausgedacht hat. Insgesamt zwölf Nummern bekommt das Publikum an den beiden Abenden zu sehen, zwischendurch noch die Ansagen von Oliver Brüderle und wie immer wird der ganze Abend musikalisch aufgelockert von „Uelis Family Band“. Ein vierstündiges Powerprogramm, das die Gäste nicht so schnell vergessen werden, wollen Brüderle und die zahlreichen Mitstreiter bieten.

Zwar stünden auf der Bühne lauter alte Hasen in Sachen Zunftabend, über mangelnden Nachwuchs könne sich die Narrenzunft Wehr aber nicht beklagen, so Brüderle. „Viele Akteure sind aus dem Narrensamen hervorgegangen und auch in jungem Alter schon seit einigen Jahren beim Zunftabend dabei.“ Da habe die Nachwuchsarbeit der Narrenzunft wirklich gute Früchte getragen. Und auch für die kommenden Jahre ist es Brüderle nicht bang darum, genügend Darsteller für die Zunftabendnummern zu finden.

Am Samstag fand auch der Kartenvorverkauf für die Zunftabende im Narrenheim statt. Dieser sei sehr gut gelaufen, dennoch gebe es noch Karten, so Brüderle. Rund 500 Besucher passen pro Abend in die Stadthalle, wer kommen möchte, findet sicher noch ein Plätzchen. Der Verkauf der Restkarten findet ab dem 30. Januar im Radsportgeschäft Büche in Wehr statt.