Öflingen Fasnachtswettbewerb S20: Hühnerlochfelsengeister benötigen Fahrgestell für ihren Verkaufswagen

Startnummer S20: Die Hühnerlochfelsengeister aus Öflingen brauchen für ihren Verkaufswagen ein neues Unterbau-Fahrgestell. Den Wagen hat der Verein in Eigenregie umgebaut, weist aber einen gravierenden Sicherheitsmangel auf. Mit diesem Vorhaben bewirbt sich der Verein beim großen Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Mitte 2016 hat die Zunft der Hühnerlochfelsengeister aus Öflingen einen älteren Bauwagen günstig ersteigern können, schildert Simone Kugelmann, Vorsitzende des Fasnachtsvereins. Gedacht sei der Wagen als Verkaufswagen bei diversen Veranstaltungsanlässen im Ort. In Eigenregie hat der Verein den Anhänger umgebaut und entsprechend mit eigenen Kühlschränken, Grills, einer Abluftanlage und einer Verkaufstheke ausgestattet.

Der Bauwagen, so Kugelmann, ist dafür gedacht, bei diversen Anlässen, wie bei Fasnachtsumzügen, dem 1. Mai oder dem Vatertag eine schnelle Bewirtung durch einen Verkaufsstand zu ermöglichen. Das dadurch erwirtschaftete Geld komme wiederum den Mitgliedern zugute, schließlich sollen dadurch Kosten für Busfahrten zu entfernten Umzügen oder Ausflüge mit den Vereinskindern gedeckt werden. Außerdem soll der Bauwagen auch anderen Vereinen oder Privatpersonen zur Miete zur Verfügung gestellt werden.

An der vergangenen Fasnacht kam der Wagen schon zum Einsatz. Mittlerweile wurde jedoch festgestellt, dass an dem umfunktionierten Bauwagen ein beachtlicher Makel vorliegt: das Fahrgestell. "Die tragenden Teile des Wagens sind defekt, beziehungsweise ist keine ausreichende Sicherheit während der Fahrt gewährleistet", berichtet Kugelmann. Sie erläutert, dass der Wagen im Moment während des Transports so unsicher sei, dass er umkippen könnte.

Daran könnte eventuell nicht nur das mühsam erarbeitete Umbauresultat zu Bruch gehen, es besteht auch die Gefahr, dass dadurch jemand verletzt werden könnte. Kugelmann: "Anfangs bei der Anschaffung des Wagens konnten wir den Defekt leider nicht sichten. Wir haben nun bereits sehr viel Geld in den Umbau investiert, ein neues Fahrgestell war jedoch nicht vorgesehen." Die Erneuerung des Fahrgestells muss nun aber wohl oder übel durchgeführt werden, damit niemand zu Schaden kommt und der Wagen so genutzt werden kann, wie es ursprünglich gedacht war. Mit diesem Vorhaben macht der Verein beim großen Fasnachtswettbewerb von SÜDKURIER Medienhaus und Sparkasse Hochrhein mit.

Die Mitglieder der Hühnerlochfelsengeister haben bereits ein passendes Unterbau-Fahrgestell gefunden, welches so an den Bauwagen montiert werden muss, dass er mit einem Abrollkipper transportiert werden kann. Mit diesem Unterbau wäre nicht nur die ausreichende Stabilität gewährleistet, der Verkaufswagen würde auch die optimale Höhe zum Verkauf aus dem Tresen erreichen. "Der Bauwagen ist unsere Investition, auch zukünftig Einnahmequellen zu sichern", so Kugelmann. Der Wagen soll bis zur nächsten Fasnacht fertiggestellt werden.

Hühnerlochfelsengeister

Die Öflinger Hühnerlochfelsengeister wurden im Jahr 1999 gegründet. Der Legende nach symbolisiert deren Narrenfigur den Geist einer diebischen Müllerin, den man in eine Flasche verbannte und am Hühnerlochfelsen verscharrte. Der Verein hat aktuell 33 aktive Mitglieder, dem Verein gehören außerdem 28 Kinder an. Im Internet: www.huehnerlochfelsengeister.de