Öflingen Fasnachtswettbewerb S05: Sumpfernie-Orchester möchte Zunftabende verbessern

Startnummer S05: Das Sumpfernie-Orchester Öflingen möchte die Zunftabende in Öflingen mit der Anschaffung von neuen Kulissen und moderner Technik verbessern. Mit diesem Vorhaben bewirbt sich der Verein beim großen Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

In der Fasnachtszeit braucht es jedes Jahr aufs Neue Vereine, die sich bereit erklären, für Unterhaltung zu sorgen und stimmungsvolle Fasnachtsveranstaltungen zu organisieren. Ein Beispiel hierfür ist das Sumpfernie-Orchester Öflingen, das seit mittlerweile mehr als 40 Jahren die Öflinger Zunftabende, bei denen verschiedene Vereine ein diverses und ansprechendes Unterhaltungsprogramm anbieten, ausrichtet.

An den Öflinger Zunftabenden werden unter anderem zahlreiche Tänze und Sketche aufgeführt, die das Ortsgeschehen des vergangenen Jahres aufs Korn nehmen. Natürlich wird an den Zunftabenden auch zusammen gegessen, gelacht und Fasnacht gefeiert. Auch in diesem Jahr wurden zwei Zunftabende mit Erfolg und großer Zustimmung der Besucher organisiert.

Aufgrund der hohen finanziellen Belastungen und der anfallenden Ausgaben, wird es jedoch immer problematischer, das gegenwärtige Niveau der Öflinger Zunftabende aufrecht zu erhalten. Erneuerungen sind fällig, um weiterhin zu gewährleisten, dass die Zunftabende auch in Zukunft ein voller Erfolg werden. Das Sumpfernie-Orchester möchte daher in eine neue Kulisse, bessere Mikrofone und ansprechendere Kostüme der Akteure der Öflinger Zunftabende investieren. Mit diesem Projekt bewirbt sich der Verein beim Fasnachtswettbewerb von SÜDKURIER Medienhaus und Sparkasse Hochrhein. Zudem ist es dem Verein ein großes Anliegen, die Existenz der traditionellen Hallenfasnacht zu erhalten und zu sichern.

Da auch junge Mitglieder dem Verein beiwohnen, die sich auch in ihrer Freizeit sehr für das Sumpfernie-Orchester engagieren, sieht der Verein das Fortbestehen der Öflinger Zunftabende als gesichert, und deswegen die Nachhaltigkeit ihres Projekts als gegeben an.

Profitieren würden von diesem Projekt in erster Linie die Besucher der Zunftabende, da diese sich dann zukünftig an einer schöneren Kulisse, einer besseren Akustik und einem ausgezeichneten Gesamtbühnenbild erfreuen könnten. Der Verein möchte der zunehmenden Digitalisierung entgegenkommen und sich an dem steigenden technischen Niveau der heutigen Zeit orientieren. Darunter fallen beispielsweise die moderneren Mikrofone und Lautsprecheranlagen.

Darüber hinaus wäre es für das Sumpfernie-Orchester Öflingen eine Freude, den Besuchern einen optimierten Zunftabend bieten zu können. Da die Organisation und das nötige Equipment einer solchen Veranstaltung äußerst kostspielig sind, ist der Verein auf finanzielle Hilfsmittel angewiesen. Deswegen wäre ein möglicher Gewinn für den Verein von großer Bedeutung.

Sumpfernie-Orchester

Das Sumpfernie-Orchester Öflingen zählt derzeit 21 aktive Mitglieder im Alter von 17 bis 45 Jahren. Gegründet wurde der Verein 1971 in Öflingen, mit dem Ziel, das alemannische Fasnachtsbrauchtum zu pflegen. Seitdem nimmt das Sumpfernie-Orchester aktiv an der Fasnacht teil. Seit über 40 Jahren organisiert der Verein die Öflinger Zunftabende. Im Internet: www.sumpfer.de